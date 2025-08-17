Milei respalda a LLA en medio de la fuerte tensión del cierre de listas

Nadie quiso repetir las tensiones del cierre bonaerense y el anuncio de las candidaturas para las elecciones nacionales del 23 de octubre se adelantó un día, una forma de aprovechar también la difusión de las lecturas del domingo. Así, se conoció que el ex canciller Jorge Taiana encabezará la lista de diputados de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y enfrentará al economista y diputado José Luis Espert, elegido por el propio Javier Milei para defender la boleta de La Libertad Avanza. Protagonizarán la pelea de fondo en el principal distrito del país. En CABA, quedó confirmada la postulación a senadora de la ministra Patria Bullrich por el oficialismo, quien tendrá enfrente al senador Mariano Recalde, que irá por su reelección por el peronismo porteño. Para diputados, habrá una competencia con sorpresas: el abogado Alejandro Fargosi será el postulante de LLA y el diputado y economista Itai Hagman, el de Fuerza Patria. Ante una La Libertad Avanza que hegemonizó la oferta de la derecha, Fuerza Patria privilegió la unidad de su armado antes que apostar por candidatos disruptivos.