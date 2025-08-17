Con las encuestas marcando un escenario ajustado, el presidente Javier Milei se muestra activo en el cierre de listas y refuerza su apoyo a La Libertad Avanza, que tuvo una negociación compleja. El peronismo busca consolidar su base mientras se define el mapa electoral. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei respalda a LLA en medio de la fuerte tensión del cierre de listas
En VIVO - Actualizado hace 1 minuto
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 8 minutos
Milei confirmó a los principales candidatos de LLA en PBA
El mandatario reposteó una placa con los elegidos para liderar la lista de candidatos a diputados.
El Presidente confirmó los dos primeros lugares de la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires
Hace 29 minutos
Milei respalda a LLA en medio de la fuerte tensión del cierre de listas
En medio del cierre de listas, Javier Milei se muestra activo en sus redes sociales, reforzando su respaldo a La Libertad Avanza (LLA) y a sus principales candidatos. Desde su cuenta de X (ex Twitter), el presidente comparte publicaciones, retuitea mensajes de referentes libertarios y celebra las definiciones que consolidan el armado electoral del espacio.
Compartió posteos que combinan consignas ideológicas, fotos con candidatos y llamados a “defender la libertad",. en un contexto de negociaciones cruzadas y pulseadas territoriales.
Hace 1 hora
Aceleración y descontrol: Milei en un camino sin salida
Con un gobierno que acelera sin frenos, Javier Milei enfrenta un frente interno desgastado por el ajuste y las causas judiciales, mientras busca respaldo en Estados Unidos en un escenario de creciente aislamiento político y riesgo de estallido económico y social.
El gobierno de Javier Milei tiene un solo pedal: el de acelerar. Cada vez está más claro que eso, que en algún momento fue un activo, hoy se convirtió en un problema. El equipo económico da volantazos, dispuestos a forzar la máquina para llegar al 26 de octubre sin aumentos significativos en el valor del dólar ni en la inflación, aunque juren que se trata de dos variables independientes que no tienen absolutamente nada que ver. Esa fecha, sin embargo, parece cada vez más lejos.
Hace 2 horas
Las candidaturas de la elección que definirá el segundo tramo de la gestión Milei
Un día antes del cierre, Fuerza Patria anunció los candidatos de las listas de unidad. Jorge Taiana encabezará la boleta de diputado en la provincia de Buenos Aires, donde competirá con el libertario José Luis Espert. En la CABA, Mariano Recalde será candidato a senador e Itai Hagman irá para diputado. La disputa será con Patricia Bullrich y el abogado Fargosi. El ministro Luis Petri competirá para una diputación en Mendoza.
Nadie quiso repetir las tensiones del cierre bonaerense y el anuncio de las candidaturas para las elecciones nacionales del 23 de octubre se adelantó un día, una forma de aprovechar también la difusión de las lecturas del domingo. Así, se conoció que el ex canciller Jorge Taiana encabezará la lista de diputados de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y enfrentará al economista y diputado José Luis Espert, elegido por el propio Javier Milei para defender la boleta de La Libertad Avanza. Protagonizarán la pelea de fondo en el principal distrito del país. En CABA, quedó confirmada la postulación a senadora de la ministra Patria Bullrich por el oficialismo, quien tendrá enfrente al senador Mariano Recalde, que irá por su reelección por el peronismo porteño. Para diputados, habrá una competencia con sorpresas: el abogado Alejandro Fargosi será el postulante de LLA y el diputado y economista Itai Hagman, el de Fuerza Patria. Ante una La Libertad Avanza que hegemonizó la oferta de la derecha, Fuerza Patria privilegió la unidad de su armado antes que apostar por candidatos disruptivos.
Hace 3 horas
Milei tildó a los opositores de "psicópatas" y volvió a tergiversar el "Nunca más"
"No vamos a ceder ni un centímetro a este conjunto de psicópatas", lanzó el Presidente en el marco su discurso en la Liberty International World Conference en Buenos Aires.
El presidente Javier Milei volvió atacar a la oposición, en el marco del cierre de listas para las elecciones nacionales. "No vamos a ceder ni un centímetro a este conjunto de psicópatas", lanzó, en el marco su discurso en la Liberty International World Conference en Buenos Aires.