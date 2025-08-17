Acuerdo Milei-Frigerio en Entre Ríos: las listas de diputados y senadores de la alianza

La Libertad Avanza y Juntos por Entre Ríos oficializaron un acuerdo electoral en Entre Ríos que reparte por mitades las candidaturas legislativas nacionales. El acuerdo, sellado entre el presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio, busca posicionarse como fuerza frente a una oposición peronista en la provincia en las elecciones de octubre próximo.

Desde el espacio aseguraron que trabajarán “a fondo para hacer una tremenda elección”, con la mira puesta en replicar los 55 puntos obtenidos por Frigerio en 2021, cuando fue candidato a diputado nacional. “Sabemos que es difícil, pero ahora con este acuerdo las chances las tenemos”, afirmaron en un comunicado.

Además, buscan posicionarse ante el peronismo -que por primera vez se presenta dividido en tres espacios- y lograr cuatro bancas en la Cámara de Diputados nacional.

Lista de La Libertad Avanza - Entre Ríos

Senadores nacionales:

Joaquín Benegas Lynch (LLA) Romina Almeida (LLA)

Diputados nacionales: