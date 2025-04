Milei apoyó a Adorni de cara a las elecciones: “Es mi voz en la Ciudad”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, arrancó su campaña a la Legislatura porteña con un video que tiene como invitado nada menos que al presidente, Javier Milei. Los funcionarios destacan el modelo “motosierra” implementado en el Estado nacional y apuntan contra la gestión del PRO. “Adorni es mi voz en la ciudad”, sostiene en el video el mandatario, a casi un mes de las elecciones, previstas para el 18 de mayo próximo.

En el video en el que sólo participan el vocero y el presidente, ambos se encargan de destacar el modelo de administración que vienen llevando adelante desde el 10 de diciembre de 2023 en ámbito nacional y la propuesta es llevarla, de la mano de Adorni, a la Ciudad de Buenos Aires.

“Tenemos que llevar nuestro modelo a la ciudad para que avance al ritmo de la Nación. Por eso, elegí a Manuel Adorni, que es el que mejor defiende este modelo”, sintetiza Milei en la campaña que acaba de empezar, en la que uno de sus alfiles más cercanos compite contra Leandro Santoro (Unión por la Patria), Silvia Lospennato (PRO) y Horacio Rodríguez Larreta (Volvemos), entre otros.

Antes, Adorni destaca que el “modelo Milei funciona” y menciona una serie de acciones que llevaron adelante en un año y medio: “Pusimos fin a la inflación, fin a los piquetes, pasamos la motosierra por el Estado y pusimos fin a los curros de la casta”, dice, sin correrse del discurso con el que llegaron a la Casa Rosada.

Luego, aparece Milei, que agrega: “Lo hicimos con decisión y yendo a fondo, porque enfrente hay un enemigo que necesita que la Argentina fracase para seguir ganando”.

A continuación, Adorni es el encargado de defenestrar lo hecho por Mauricio Macri y sus sucesores -Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri- en la gestión porteña: “La ciudad también corre peligro. Tenemos una gran ciudad. Pero se estancó. Después de veinte años, quienes gobiernan la ciudad están perdiendo el rumbo. Aumentaron los impuestos, aumentaron la cantidad de funcionarios, aumentó el gasto, pero la ciudad no avanza y cuando las cosas no avanzan empiezan a ir para atrás”.

Vale destacar, que los partidos liderados por Milei y Macri no consiguieron llegar a un acuerdo para disputar juntos las bancas del legislativo de la ciudad más rica del país y que eso en varias ocasiones le valió a Milei cruces con el expresidente. Incluso, La Libertad Avanza no le dio votos para aprobar el presupuesto: “Nosotros con el PRO hemos trabajado a nivel nacional en muchas cosas juntos, y muy bien, pero en la Ciudad de Buenos Aires vamos separados porque efectivamente no compartimos agenda”, sostuvo el lunes pasado en una entrevista con Luis Majul, en LN+.

“Ya aprendimos del pasado. Si no vamos a fondo, el cambio no se produce, por eso, vamos a fondo con el modelo de Milei”, redunda el vocero en el video y Milei remata: “Adorni es mi voz en la ciudad”.