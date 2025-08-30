La candidata a senadora bonaerense por la Primera Sección Electoral de Fuerza Patria, Malena Galmarini, criticó las últimas políticas del gobierno nacional y advirtió que los principales perjudicados son las personas con discapacidad. En una entrevista, la dirigente subrayó la necesidad de "ponerle un freno a Milei" y planteó que las medidas de ajuste impulsadas por la administración actual "no solo generan exclusión, sino que también multiplican la vulnerabilidad de quienes más necesitan del Estado".

Hizo hincapié en la situación que atraviesan los discapacitados, a declarar que "si el Gobierno sigue con estas políticas de descuido, habrá más personas con discapacidad en la Argentina". Y agregó: "Las decisiones económicas tienen consecuencias directas en la salud, la alimentación y la calidad de vida, y eso impacta en la discapacidad".

En esa línea Galmarini recordó en diálogo con Futuröck que, en el pasado, el acceso a una pensión por discapacidad dependía de que otra fuera dada de baja. "Hace 20 años una pensión por discapacidad dependía de que se diera de baja otra. Hoy es un derecho y hay que garantizarlo", remarcó.

Galmarini sobre la interna política en Fuerza Patria y en Tigre

Galmarini, ex titular de AySA y referente con fuerte presencia en Tigre, se refirió especialmente a la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para ella, la decisión "le quita a la ciudadanía la posibilidad de elegir y favorece el cierre de la política sobre sí misma". En ese sentido, sostuvo que uno de sus objetivos es defender la renovación política dentro del peronismo y de Fuerza Patria. "Decidí no competir en Tigre para dar lugar a un candidato joven. La política necesita nuevas voces y miradas que representen mejor a las generaciones que vienen", declaró.

Consultada sobre la relación entre Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, la candidata aseguró que "ese vínculo maduró porque los une un modelo de país". Según Galmarini, la unidad del peronismo fue empujada "por los riesgos que significan Macri y Milei, dos dirigentes que, desde distintos lugares, profundizaron un modelo de ajuste que pone en jaque derechos conquistados".

La dirigente también apuntó contra Daniel Scioli, a quien cuestionó con una anécdota de gestión: "Hicimos una conexión de gas para una escuela isleña que estaba al lado de su casa. Después descubrimos que en realidad se había hecho a su casa. Y después, cuando había que reformar la escuela, la licitación se cayó porque el frente no combinaba con el suyo. Ejemplos como esos hay miles", contó entre risas al final de la entrevista.