Privatización de AySA: Malena Galmarini advirtió sobre un “vaciamiento” y criticó al Gobierno

La oficialización del Decreto 494/2025 que habilita la privatización del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) encendió una fuerte polémica. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo; se complementa con un decreto anterior (493/2025) que modificó las condiciones regulatorias del servicio, permitiendo por primera vez desde 2006 la interrupción del suministro por falta de pago.

En ese marco, Malena Galmarini, ex presidenta de AySA y actual candidata de Fuerza Patria a senadora bonaerense por la Primera Sección, salió al cruce del Gobierno. En una entrevista con Radio 10, criticó duramente lo que considera un “vaciamiento” de la empresa pública: “El agua no se puede cortar y es un derecho humano. Es inexplicable lo que están haciendo”. Durante su gestión al frente de AySA, Galmarini afirmó haber alcanzado logros significativos en materia de infraestructura: “En cuatro años hicimos 4.000 km de redes de agua y cloacas. Todos los procesos estaban certificados por normas IRAM y se subían a la web, que hoy dieron de baja”.

El decreto 493/2025, firmado por Milei, cambia más de 100 artículos del marco regulatorio establecido hace casi dos décadas. Entre otras disposiciones, permite a la empresa privada utilizar sus ingresos para financiarse, cortar el servicio por morosidad de dos meses y comercializar excedentes de agua o capacidad cloacal con aval del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Galmarini cuestionó no solo la orientación del nuevo modelo, sino su viabilidad: “El presidente habla de competitividad en una empresa que no tiene competencia. La rentabilidad de AySA no pasa por cuánto gana, sino por cuántos usuarios se incorporan. Aumentaron las tarifas y bajaron la calidad del servicio”.

La candidata recordó, además, que el acceso al agua potable y al saneamiento está reconocido por tratados internacionales y la propia Constitución: “El acceso al agua y al saneamiento forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°6 de la ONU”. Apuntó, también, contra quienes acompañaron la Ley Bases, marco legal que habilitó la privatización: “No les agradezco a quienes firmaron la Ley Bases. Pusieron a disponibilidad la privatización de una empresa como AySA. La gente no lo merece”.

Finalmente, Galmarini alertó sobre la paralización de obras estructurales: “Pretenden dejar todo como está, meter arena y terminar con el sueño de vecinos y vecinas. Este gobierno habla de libertad y de la casta, pero no se preocupa por quienes no pueden bañarse ni tomar leche con agua segura”.