¿Lilia Lemoine de qué partido es?

Lilia Lemoine es una de las referentes más excéntricas y reconocidas públicamente del sector libertario. Cercana a Javier Milei desde sus inicios como mediático, ni siquiera como candidato, se afilió a La Libertad Avanza (LLA) en 2024 una vez que el espacio político que el propio Presidente lidera se constituyó en partido.

Sus primeros pasos en política los dio en 2019 cuando se postuló a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el Frente Despertar, la fuerza política que encabezó José Luis Espert. El frente sacó 1,47% de los votos y ambos se quedaron afuera de la carrera electoral. En paralelo, por esa época ella participó de las primeras obras de teatro que Javier Milei hizo por la Capital Federal para hacerse conocido.

Pasada su primera experiencia electoral, se afilió al recién nacido Partido Libertario que fue la primera germinación partidaria del libertarianismo en el país, previo al auge libertario que parió la pandemia. En 2021, que fue la primera competencia formal de LLA como espacio (aunque sin ser partido aún) y que depositó a Milei y a la ahora vicepresidenta Victoria Villarruel como diputados en el Congreso de la Nación, Lemoine logró ingresar como asesora de Lucía Montenegro en la Legislatura porteña. Hasta 2023 figuró como asesora.

A mediados de 2023 fue el propio Javier Milei quien la confirmó como candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires. Fue octava en la lista que entonces encabezaron Bertie Benegas Lynch y Marcela Pagano. Entró cómoda, dado que el espacio libertario consiguió meter 17 diputados en aquella elección. Asumió su banca el 10 de diciembre, al pedido de "por la libertad de los pueblos" cuando la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, le tomó juramento como legisladora nacional.

Lilia Lemoine: su vida, trayectoria y su vínculo con el clan Milei

Lilia Lemoine nació nen 1980 en la localidad de José León Suárez, partido de General San Martín. Hija de un excomisario y una ama de casa, creció en el municipio del conurbano noroeste durante parte de su infancia, hasta que se mudó a Ituzaingó con su familia. Cuando cumplió veinte años, se anotó para estudiar ingeniería en la ciudad de Morón, carrera que finalmente abandonó en 2005. Tiempo después descubrió una vocación en el mundo del cosplay y comenzó a hacer imitaciones de anime y otros dibujos animados. Se vio envuelta en un escándalo cuando, en una competencia de la popular Comic-On, el evento que reúne anualmente a miles de fanáticos del cómic en Buenos Aires, perdió la final contra una niña de 11 años.

Lemoine, sintiéndose humillada, decidió compartir información personal de la niña en redes sociales, que terminó por recibir amenazas e incluso escraches en su casa. Los organizadores del Comic-On la demandaron e intervino la justicia federal en su contra. Finalmente se retiró del cosplay, dejando atrás su etapa en las competencias de disfraces e incursionando en otro mundo: Twitter. Se hizo viral por sus tuits y comentarios antifeministas y en contra del colectivo LGBT, calificándolos como "enfermos" entre otras denigrantes calificaciones.

Lemoine y Milei, entre el romance y la política

Aunque no hay información concreta sobre cómo fue que se conocieron Javier Milei y la ahora diputada Lemoine, sí se sabe que mantuvieron un romance antes de su crecimiento político. "Me enamoró su inteligencia", declaró alguna vez la propia Lilia en alguna entrevista sobre el tema. Aparte de su afinidad ideológica, ambos son fanáticos del cosplay a tal punto que compartieron obras de teatro como El consultorio de Milei, la flamante obra que fue viral en 2019 y con la que Milei ganó amplia popularidad. Lemoine interpretó a la famosa Capitana AnCap, que ayudaba al economista en su lucha contra el Banco Central.

Lemoine y su labor parlamentaria

Lilia Lemoine es conocida en el Congreso por sus provocaciones a otros diputados y, en el último tiempo, por sus cruces verbales con la ex libertaria Marcela Pagano, quien entró al parlamento de la mano de los Milei y hoy se alejó del espacio libertario a partir de sus diferencias con el núcleo duro del jefe de Estado.

Lemoine fue protagonista de controversias por declaraciones polémicas, como su propuesta para permitir que los hombres puedan "renunciar a la paternidad" en ciertos casos, lo que generó un amplio debate en torno a los derechos reproductivos y la responsabilidad parental, aparte de un repudio general de la sociedad en redes sociales.