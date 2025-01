La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine anunció que en el 2025 "se viene un acomodamiento de precios" y de "liberalización de la economía y de los mercados" y admitió que el presiente Javier Milei toma "decisiones super antipáticas pero necesarias", entre las que mencionó la negativa a un aumento a los jubilados y al presupuesto universitario. Además, reiteró críticas a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien encuadró como parte de "la casta".

"Ahora se viene el acomodamiento de los precios para que cada uno sepa a que precio se pueden vender las cosas. Se viene una etapa de liberalización de la economía y de los mercados. Tiene que acomodarse", dijo Lemoine en declaraciones a Todo Noticias.

Si bien la legisladora libertaria reconoció que el 2024 "fue un año muy difícil" y que "hay un montón de gente que no logra acomodarse", defendió a Milei al sostener que "los cambios reales no se hacen de un día para el otro". "Imaginate estar cuatro años sacándote una curita. No podés, tenés que sacarla de un tirón", ejemplificó la maquilladora de Milei al avalar la política económica de shock que aplicó la Casa Rosada durante los últimos 12 meses.

Para Lemoine, los funcionarios y dirigentes oficialistas deben "mostrar austeridad" porque "hay argentinos que la están pasando muy mal" ante las decisiones "super antipáticas pero necesarias para crecer en le mediano plazo". "Todo este periodo de esfuerzo, lucha, tiene que tener una recompensa mínimamente moral de que tus representantes no estén de fiesta", planteó la diputada.

Los dardos de Lemoine contra Villarruel

La legisladora volvió a cuestionar a Villarruel, quien -según ella- ante el adverso escenario económico "siempre trata de quedar bien parada" y le achacó no prorrogar el congelamiento de los salarios de los senadores. "Se siente horrible saber que los senadores cobran $9 millones y medio y tienen 20 asesores y se van con 200 mil dólares en el baúl. Te hacen pensar que se abusan de vos", indicó.

Además, la legisladora le exigió a la vicepresidenta "luchar por los mismos objetivos" que el resto del oficialismo y la comparó con la actitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Se vino con nosotros y está dando una pelea en seguridad, entonces no era momento del personalismo, menos el vicepresidente”, subrayó.

Por otro lado, recordó que Villarruel se declaró "fan de la alta política" y resaltó que “se comporta como la casta, le gusta, que se quede con la casta, no con nosotros”. Y luego agregó: “A mí lo que me molesta es que ella priorice su imagen positiva a un proyecto de país. No había terminado de jurar el presidente y ella ya tenía su propio logo”.