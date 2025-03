Por qué es importante lavar la ropa antes de estrenarla: esto es lo que hay que saber.

Habitualmente escuchamos decir que es importante lavar la ropa nueva antes de usarla, esto se acostumbra a hacer con la ropa de bebé, pero no es algo tan cotidiano para los adultos. Entonces, ¿es verdad que hay que lavar la ropa nueva? ¿Qué pasa si no la lavamos antes de estrenarla?

¿Por qué es importante lavar la ropa antes de estrenarla?

A muchas personas les enseñan que la ropa interior se lava antes de estrenarla porque puede haberla tocado cualquier persona. En el último tiempo, se volvió viral la pregunta de qué hacer con toda la ropa nueva antes de usarla: ¿se debe lavar? La pregunta, entre los comentarios de diferentes usuarios, la respondió un farmacéutico llamado Álvaro Fernández en su cuenta de TikTok.

El profesional, específicamente habló sobre la higiene de la prenda en el proceso de su confección, donde muchas personas estuvieron en contacto con la tela. “Se la pudo haber probado cualquier persona. Andá a saber por cuántas manos pasó y en qué condiciones la guardaron. ¿Seguro que no preferís lavarla antes de estrenarla?”, cuestionó Fernández, quien tiene 3.5 millones de seguidores.

El contenido no tardó en viralizarse y muchos usuarios dieron su opinión sobre el tema. “Tengo 49 años y nunca lavé la ropa antes de estrenarla. No sé, me habré hecho inmune”; “No la voy a lavar, primero una usada y ya después si se lava, si la lavo primero ya deja de ser nueva”; "¡Por supuesto! Solo me plantearía no hacerlo por una urgencia”, fueron algunas de las respuestas más destacadas que tuvo el posteo.

¿Para que sirve lavar la ropa nueva antes de estrenarla?

De acuerdo a personas que suelen trabajar con textiles, se debe lavar todas las prendas antes de usarlas por primera vez, especialmente si tu piel es sensible o si es ropa para bebés. Los especialistas advierten que hay químicos procedentes del proceso de fabricación y acabado de las prendas que podrían quedar en la ropa y causar una reacción en alguien con piel delicada. Entre las causas de por qué lavar la ropa se encuentran: