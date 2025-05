La réplica de la derrota del PRO en CABA llegó a Entre Ríos: las miradas se posan sobre Frigerio

La dura derrota del PRO en la Ciudad de Buenos Aires el último domingo a manos de La Libertad Avanza dejó lastimado al partido de Mauricio Macri y así parece haber quedado relegado en la disputa política nacional. Aunque el exPresidente entiende -puertas adentro- que sin su apoyo el derrotero legislativo y en las urnas de los libertarios puede ser distinto en otros lugares del país, sin tanto éxito. Uno de esos distritos es, justamente, Entre Ríos.

En Entre Ríos hubo respuestas disímiles a la caída amarilla en su principal bastión. De un lado, el senador nacional Alfredo De Angeli salió con los tapones de punta a pegarle a Milei, pero mientras que un concejal concordiense aliado a la figura de Patricia Bullrich salió a bregar por un frente político PRO-LLA que aglutine las voluntades antiperonistas en los comicios que tendrán lugar en la provincia.

"Tenemos una ruta 14 destrozada y todavía estamos esperando", apuntó De Angeli. El legislador también habló de la Ruta 12, incluida en los corredores que se quedaron sin concesión en las últimas semanas, y de la falta de respuestas a los Bomberos de Ceibas. Y apuntó entonces: "Este gobierno de Milei es insensible, es la forma de hacer gobierno de él".

Las declaraciones del dirigente rural llaman la atención dado que oportunamente adelantó que lo votaría en el Ballotage 2023, lo felicitó públicamente tras la victoria -con foto y todo- y no escatimó en elogios a su forma de gestionar el Estado nacional en los primeros meses. Ahora, sus palabras no pueden ser leídas fuera de la contienda del fin de semana y la pobre performance del PRO en tierras donde su líder Mauricio Macri supo ser jefe de gobierno en dos ocasiones. El senador responde directamente al expresidente, cuyos cortocicuitos con el actual jefe de Estado, Javier Milei, se han incrementado en los últimos días.

En Concordia una voz se alzó en contra de la forma de administrar candidaturas dentro del PRO. Fue la de Felipe Sastre, concejal emparentado con Patricia Bullrich. Un halcón que incluso tiene un libro publicado con el título "Memorias de un gorila", donde critica el modo en el que se gestionó el Estado durante la pandemia de coronavirus. En ese marco, consumada la derrota en CABA, no descartó que -al igual que la ministra de Seguridad- haya una fuga de dirigentes del PRO a las filas libertarias. Dijo además que la salida es en una alianza con el partido del Presidente.

"Esto fue una elección local, pero se viene una elección nacional en la que el sector al que yo pertenezco no comulga bajo ningún punto de vista con la estrategia que se diseñó", lanzó Sastre. Apuntó, además, a "listas con referentes pocos significativos o poco representativos, de cara a un electorado que vota cada vez con más criterio".

Consultado por un medio local sobre la posición de su corriente en relación a la determinación adoptada por Bullrich, el edil dijo que "aguarda que no se tenga que dar esa situación", pero no descartó que haya un traspaso. Asimismo, enfatizó en la necesidad de que amarillos y violetas confluyan en una misma propuesta electoral: "Así como se vino construyendo el poder, ya no va más. No podemos creer que todos los buenos están de este lado, que todos los malos son los otros y que nosotros no tenemos nada que mejorar".

Las miradas, ahora, están puestas en Rogelio Frigerio. El gobernador se venía manteniendo al margen de la disputa en tierras porteñas, pero el último viernes envió un mensaje claro. "Nos caracteriza la diversidad. Acá ya entendimos qué es lo que nos tiene que amalgamar, más allá de las diferencias. Acá entendimos que el desafío era desterrar para siempre al populismo. Es eso lo que nos tiene que unir", indicó el mandatario en Concordia, en la inauguración de un local del PRO. Acotó luego: "La gente nos pide que no nos dividamos más". Más claro, imposible. Como si fuera poco, a su lado estaba Cristian Ritondo, invitado para la ocasión. El jefe de la bancada macrista en Diputados es uno de los que lidera las conversaciones para que ambos partidos de la derecha hoy encuentren un puente que los nuclee en la batalla que se viene en Provincia de Buenos Aires. De hecho, en el mismo acto, fue aún más explícito que el exministro del Interior: "La semana que viene va a quedar claro que todos queremos un país distinto y que La Libertad Avanza y PRO pensamos lo mismo".

El escenario está abierto. La expectativa se centrará en los próximos días en lo que resuelva el Congreso de la Unión Cívica Radical -UCR-, columna vertebral de Juntos por Entre Ríos. El centenario partido parecía estar abierto a una ampliación de la alianza hacia los libertarios, pero su nueva presidenta, Alicia Oviedo, dejó en claro que no concuerda con la forma de gestionar de la Casa Rosada y el trato que le brinda Milei a las provincias. Dijo además que, antes que debatir abrir el paraguas, quiere que el gobierno de Frigerio le de más preponderancia a la dirigencia radical. Tal vez esa sea la llave para destrabar la encrucijada que definirá si Entre Ríos va a una elección polarizada o a un nuevo escenario de tercios que le daría oxígeno a las aspiraciones justicialistas.