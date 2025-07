Kicillof cruzó el discurso represivo de Espert: "No hay que meter bala sino recursos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pone la campaña al hombro y visitó en Pilar en donde entregó 20 patrulleros y 20 motos. Allí, contrastó con el duro discurso de la derecha que pide portación de armas y represión ante hechos de inseguridad. "No hay que meter bala sino recursos", dijo en una nota al canal C5N. La respuesta del mandatario responde al discurso del diputado Nacional, José Luis Espert, quien desde hace años promueve la frase "cárcel o bala" para cualquier hecho de inseguridad o situación violenta sin importar lo que haya ocurrido realmente.

Junto al intendente de Pilar, Federico Achaval, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, recorrieron uno de los distritos más importantes de la primera sección electoral. Además, inauguró una nueva sede operativa de la Fuerza Barrial de Aproximación en el distrito. Vale remarcar que, desde el inicio de la gestión de Kicillof, ya son 154 vehículos policiales entregados y 9 móviles policiales. En tanto, la nueva sede operativa de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que ya estaba operando, realizaba despliegues territoriales pero no contaba con una sede operativa propia.

“En estas elecciones tenemos la obligación de defender todo esto que hemos conseguido y que hoy está en riesgo. No es campaña de miedo: si Milei se queda con un cheque en blanco va a profundizar el ajuste contra los bonaerenses”, sostuvo el Gobernador y añadió: “El problema es dónde están las prioridades: siguen subiendo brutalmente las tasas de interés para pagarle millones al sector financiero mientras desfinancian la seguridad, la salud y la educación de nuestro pueblo”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE





"La ministra (Patricia) Bullrich festejaba las estadísticas del año pasado en materia de homicidios. Yo quiero decir que esa estadística es la única que no se puede modificar ni tergiversar, porque tiene referencias que se utilizan en todo el mundo; es una estadística que muestra la cantidad de homicidios cada 100 mil habitantes. Entonces, si en en 2024 tuvimos la tasa más baja de homicidios entonces la frase que usaban los trolls y tuiteros de que ¨la provincia de Buenos Aires era un baño de sangre", es imposible, porque si tenemos la tasas de homicidios más baja, la provincia que concentra el 40% de la población del país no puede ser un baño de sangre".

"Los problemas de seguridad no se resuelven con ajuste y motosierra, porque no se puede proteger a los bonaerenses si no hay inversión, equipamiento ni recursos. Lo demostramos en Pilar con una nueva sede de la Fuerza Barrial de Aproximación", escribió en sus redes sociales y contó que "se puede hablar mucho de seguridad pero lo que se necesita es hacer". En el mismo distrito el Gobernador entregará un camión caja abierta para la gestión de residuos y bolsones tipo big bag e indumentaria destinada a las cooperativas de reciclado de dicha localidad.