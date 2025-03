En pos de la unidad, Kicillof definirá el sistema electoral en un cónclave con CFK y Massa

La provincia de Buenos Aires aún no definió el calendario electoral que tendrá este 2025, año en que habrá elecciones de medio mandato. Tampoco se sabe qué sistema electoral utilizará. El misterio reina producto de una decisión que tomó el gobernador Axel Kicillof semanas atrás. “Milei nos metió en este problema al modificar el sistema electoral en un año electoral. Era una regla no escrita que se cumplió a rajatabla hasta que llegó Milei”, remarcaron nuevamente desde calle 6. En ese sentido, fuentes gubernamentales confirmaron a El Destape que el mandatario bonaerense “no tomará ninguna definición política que no sea acordada en la mesa de Unión por la Patria”.

Es decir, hasta que Sergio Massa, Cristina Fernández, Máximo Kirchner y el propio Kicillof no mantengan un cónclave en el que decidan en conjunto los pasos a seguir no habrá definiciones. “La unidad es la prioridad y no vamos a ser nosotros los que la pongamos en riesgo tomando una definición electoral en soledad”, recalcaron desde el entorno del mandatario. Entre las posibles fechas en que podría haber novedades sobre el tema se especula que podría ser a fines de marzo o principio de abril. Pero en tiempos de incertidumbre, todo puede variar en cuestión de días.

“Se va a dilatar todo lo que sea necesario hasta que se conforme la mesa de UP. Axel no va a decidir nada unilateralmente”, reconoció a este medio un integrante del kicillofismo más puro. El gesto político es claro: no moverse un ápice dentro del peronismo y definir entre todos. La lapicera en alternancia.

Sobre la posibilidad de suspender las PASO, Kicillof tiene a su favor el antecedente reciente de que el Congreso de la Nación las suspendió para este año y CABA hizo lo mismo. Y en la Legislatura bonaerense, el Frente Renovador presentó un proyecto en sintonía con lo ya votado. Pero en la apertura de sesiones de este miércoles 5 de marzo no hará hincapié en ello. “No le pedirá que voten el proyecto”, sino que les solicitará que “definan” qué van a votar. El reloj comenzó a correr.

En relación a realizar elecciones concurrentes -es decir el mismo día- o desdoblar y votar un día con Boleta Única los candidatos nacionales y con boleta partidaria los candidatos provinciales, son varios los intendentes que le plantearon al mandatario que los comicios se realicen en "junio". El propio Kicillof afirmó que la implementación de la BUP “es un desdoblamiento de facto”. Además desde su entorno reconocieron que “todas las provincias desdoblaron”, por lo que PBA “sería la única en no hacerlo si se define concurrir”. Un escenario poco probable.

La reunión entre Kicillof y Sergio Massa

Según pudo averiguar este medio, antes del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hubo un encuentro -que no estuvo en la agenda pública- entre Axel Kicillof y Sergio Massa. Entre los temas que trataron los dirigentes estuvieron la situación económica y social a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires, y también el armado de la estrategia electoral.

En este contexto, fuentes del Frente Renovador detallaron a este portal el análisis que hacen sobre el gobierno de Javier Milei. "Debe seguir gobernando sin palos en la rueda. Se va a seguir equivocando y trastabillando hasta que la sociedad le pique el boleto y busque representatividad en otro espacio político", se sinceraron. "Pero no tiene que ser el peronismo el que quede como que 'no lo dejaron gobernar'", agregaron. Lo cierto es que el Gobernador, en cada marcha que hubo contra el gobierno nacional estuvo presente y confrontó de manera pública y abierta. Contrapuntos a un mismo escenario.

Por otra parte, el miércoles pasado, Sergio Massa se reunió con su tropa de intendentes del Conurbano en San Fernando. Fue un cónclave que no trascendió en términos periodísticos. El armado de su espacio de cara a lo que se viene estuvo en debate. Y continuará el próximo sábado 15 de marzo en Parque Norte, Capital Federal, cuando el Frente Renovador tendrá su primer congreso provincial del año. Habrá señales puertas adentro y puertas afuera.

La otra pata de la mesa: Cristina y Máximo

El 24 de febrero pasado, Cristina Fernández reapareció en escena y llevó adelante el primer plenario del Consejo Nacional del PJ. Tras el mismo, el partido comunicó la conformación de una "Mesa Política de Unión por la Patria, que integrará junto a los partidos políticos aliados". Fue la única señal de apertura por parte de CFK para con los gobernadores. Hasta el momento, el teléfono de Axel Kicillof para asistir a la mesa no sonó.

En tanto, Máximo Kirchner seguiría en la misma línea y convocaría a un encuentro desde el PJ bonaerense. A la fecha, no hubo un llamamiento alguno, aunque se especula que lo habrá tras el discurso de aperturas de Kicillof de este miércoles. Su presencia en ese acto de gestión es una incógnita por ahora.

Finalmente, y sobre el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, según pudo averiguar El Destape, son varios los dirigentes del camporismo que señalaron que "la sangre no va a llegar al río". Es decir, a pesar de la autonomía e independencia que demostró el Gobernador al lanzar su propio espacio, la tan mentada "unidad" en el peronismo de cara a las elecciones "no correría riesgos". Una unidad no rota: el oxímoron que transita el peronismo estas semanas.