Desdoblar o no desdoblar en provincia de Buenos Aires: días claves y negociaciones frenéticas en el peronismo

Axel Kicillof mirando a los intendentes el 17 de octubre

Luego que el Congreso de la Nación suspendiera las PASO y en Capital Federal tomaran el mismo camino, todas las miradas apuntan a la definición en la provincia más poblada de Argentina. El mayor bastión del peronismo en tiempos libertarios tiene que decidir si se suspenden o no las PASO, y el sistema electoral que se implementará: desdoblamiento o concurrentes.

Para tomar dichas definiciones políticas son varios los dirigentes del peronismo que consideran que "el tridente de Unión por la Patria" - esto es Cristina Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof - deberían mantener un cónclave y cerrar filas. "Es una decisión que tiene que tomar la política", confesó a este medio un dirigente peronista que convive con los tres espacios desde hace varios años.

El lanzamiento del "kicillofismo" a través del Movimiento Derecho al Futuro el sábado por la mañana, aceleró los tiempos y las conversaciones entre los diferentes espacios que engloban al peronismo. En ese sentido, este lunes a las 19 horas, el PJ Nacional con CFK a la cabeza tendrá su primer encuentro del año. "Estamos expectantes a la palabra de ella", dijeron a El Destape desde una de las vicepresidencias y advirtieron: "Cristina no se va a correr del armado nacional del peronismo".

Otro dirigente que este lunes asistirá a la reunión en Matheu 130 dejó entrever que, tras la reunión de este lunes, "habría una señal a los gobernadores". Suspenso hasta el último ninuto. La lapicera seguirá en disputa.

El úlitimo encuentro del PJ

PASO, Concurrentes y Desdoblamiento: todo por suceder

La primera definición política es saber si habrá Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas. La semana pasada, el gobernador Axel Kicillof manifestó que "está todo en discusión y la verdad que es muy embarazoso estar a final de febrero discutiendo cómo vamos a votar en unos meses. Pero esto no es responsabilidad nuestra, esta es la locura que generó Milei". "Nos asegura el caos y eso no puede salir bien. Entonces, si no se desdobla, no sale bien. Si desdoblamos, tenemos que adelantarla y tenemos que hacerla nosotros, desde la provincia de Buenos Aires, que tampoco se organizó", cerró. A la fecha, la postura en calle 6 es la misma.

Respecto de la posibilidad de desdoblar, son varios los intendentes que le plantearon al mandatario que los comicios se realicen en "junio". "Los más urgente posible", le reiteraron a Kicillof en una reunión el viernes por la tarde en Casa de Gobierno que duró más de tres horas. Para arribar a dicha fecha, y por cuestiones de plazos electorales, las definiciones políticas tendrían que llegar en los próximos días.

Sobre la posibilidad de desdoblar y realizar los comicios provinciales luego de los nacionales - propuesta del massismo que planteaba votar el domingo 9 de noviembre -, fue desterrada por Carlos Bianco, kicillofista de primera hora. "Es impraticable", dijo y agregó: "Desde el punto de vista organizativo y operativo es impracticable hacer las elecciones provinciales luego de las nacionales porque el tiempo que queda es muy corto. Tendríamos una elección Nacional el 26 de octubre y la otra tendría que ser la primera semana de noviembre, y no dan los tiempos organizativos".

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se refirió a la Legislatura este lunes por la mañana y volvió a hacer un pedido en una entrevista con El Destape 1070: "Le pedimos a los legisladores que con urgencia traten este tema y tomen una definición (en relación a las suspensión o no de las PASO)". Pero en el Legislativo esperan, en cambio, una definición primero del Ejecutivo. "El Ejecutivo debería decir cuál es el escenario que quiere para evitar confusiones", sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados provincial, el massista Alexis Guerrera.

Así las cosas, este lunes a las 19 horas, el massismo mantendrá una reunión en La Plata con los y las dirigentes locales. "Son reuniones seccionales que venimos manteniendo", explicó el diputado provincial, Rubén Estaliman. "Ya hicimos en la primera, segunda, tercera y cuarta sección electoral", agregó. En tanto, la presidenta del bloque de senadores de Unión por la Patria, Teresa García, anticipó que convocará a una reunión post apertura de sesiones el próximo miércoles 5 de marzo.

Finalmente, en la oposición los encuentros también se aceleraron. Esta semana el bloque de UCR-Cambio Federal se reunirá el miércoles por la tarde. La suspensión o no de las PASO y la posición a tomar será uno de los ejes. En tanto en el PRO lo harán la semana entrante, luego ddel discurso de aperturas de sesiones del Gobernador.