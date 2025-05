Elecciones 2025 en CABA: qué pasa si no voy a votar

Qué pasa si no me presento a votar en las elecciones 2025.

Para estas elecciones 2025 los ciudadanos tendrán una vez más la chance de expresar mediante el derecho al sufragio universal, secreto y obligatorio su postura política en las urnas. En este caso, al ser comicios de medio término, para renovar las bancas del Congreso, donde se cambiará la mitad del cuerpo de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, más las elecciones locales de cada distrito.

En este contexto, es importante tener en cuenta que al ser de carácter obligatorio hay que presentarse a votar, ya que en caso de no hacerlo pueden existir sanciones para aquella persona. Esto siempre y cuando el votante se encuentre dentro del rango etario en donde se aplica esta normativa, que va de los 18 años a los 70, y que no se pueda justificar la ausencia en el establecimiento asignado por alguna razón de fuerza mayor.

Qué pasa si no voto en estas elecciones 2025

Para quienes no se presenten a votar, el Código Nacional Electoral indica que "se impondrá multa de cincuenta pesos a quinientos pesos", siempre y cuando se esté dentro del rango de edad donde corresponde la obligatoriedad y no se justifique la ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta días de la respectiva elección, aunque las sanciones pueden ser más altas en caso de no pagar la multa o justificar la inasistencia, ya que se puede ingresar en el Registro de Infractores al Deber de Votar.

En este caso se establece que "el infractor incluido en el Registro de Infractores al Deber de Votar establecido en el artículo 18 no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección", mientras que también se establece que la persona no podrá realizar trámites municipales, provinciales o nacionales por el plazo de un año, como parte de otras de las sanciones impuestas.

Quiénes están exceptuados de votar en las elecciones 2025

No están obligados a votar en las elecciones 2025 además de las personas que no tengan entre 18 y 70 años, los jueces y auxiliares que deban cumplir funciones el día de los comicios, las personas que se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar en donde le toca sufragar, quienes estén enfermos o imposibilitados por razones de fuerza mayor que les impida acudir al acto electoral y personal de organismos y empresas de servicios públicos que tengan que realizar tareas durante el tiempo que se realizan los comicios.