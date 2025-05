Elecciones 2025: con el PRO en declive, Karina prueba la pureza libertaria ante un PJ fragmentado 

Karina Milei se pone a prueba como estratega en el Superdomingo electoral. Se vota en Chaco, Salta, San Luis y Jujuy, y en tres de cuatro La Libertad Avanza (LLA) va por su cuenta, con su propio sello y sin alianzas. Así lo diseñó la secretaria general de la Presidencia, “El Jefe” de un experimento partidario que empezó mal en Santa Fe y funcionará como preliminar de la batalla de fondo por el control de la derecha con el PRO: las legislativas porteñas del próximo 18 de mayo.

La apuesta por la pureza violeta no está exenta de realpolitk: la Libertad Avanza se prueba sola en provincias donde los oficialismos locales, aliados parlamentarios del gobierno nacional, parecen tener los comicios bajo control. “Competir sin molestar” fue la consigna que, palabras más o menos, bajó el comando central a cargo de Lule Menem, lugarteniente de Karina en el armado partidario y enemigo íntimo de Santiago Caputo, el todopoderoso asesor presidencial. La consigna se cumplió a medias. En parte producto de las disidencias en el riñón mileista, pero sobre todo por la intención libertaria de arrebatarle el cetro de la centro derecha al PRO. La disputa con el alicaído partido de Mauricio Macri está en la base del interés que el gobierno deposita en los comicios del 11 de mayo, cruzados por internas en los espacios que se proponen polarizar la disputa nacional: el peronismo y LLA.

Las guerras del Chaco

Las diferencias en el Triángulo de Hierro que rodea al presidente llegó a estas elecciones en su punto máximo de combustión, con denuncias de corrupción y uso de dinero público para subsidiar punteros y campañas. En Chaco, por caso, la situación alcanzó niveles de descaro inéditos: funcionarios del PAMI dejaron constancia contable de los desvíos en los propios balances internos, anotando entregas regulares de dinero para "la política" según instrucciones superiores.

En esa provincia, precisamente, el gobernador Leandro Zdero cerró un acuerdo con "El Jefe" para conformar una alianza que enfrente al peronismo de Jorge Capitanich. "Chaco Puede + La Libertad Avanza" es la síntesis de esta unión táctica, donde el radical se mostró "colaborativo" con Milei desde el primer día y ahora recoge los frutos: fondos discrecionales que otras provincias no tienen y la foto junto a Patricia Bullrich, que el lunes desembarcó en la provincia para darle su apoyo bajo la excusa de un "curso avanzado de lucha contra el narcotráfico".

La apuesta es riesgosa para ambos. Zdero entrega parte de su estructura a un espacio que apenas está naciendo, mientras que La Libertad Avanza pone a prueba su capacidad de negociación en un distrito donde Javier Milei obtiene buenos números en las encuestas, pero donde sus referentes locales apenas son conocidos. La lista que encabeza Julio Ferro, subsecretario de Legal y Técnica de la Gobernación, recién en el tercer lugar incluye a un libertario puro: Adrián "Junior" Zukiewicz.

Capitanich, por su parte, busca la revancha después de la derrota de 2023. El exgobernador encabeza la lista y ya piensa en ser candidato a senador en octubre. No la tiene fácil: su espacio, "Chaco Merece Más", compite con otra lista peronista, el "Frente Primero Chaco", armado por intendentes disidentes liderados por Atlanto Honcheruk. En una provincia donde el 60% de la población vive bajo la línea de pobreza, según el INDEC, la apatía electoral podría ser el dato saliente de la jornada.

Carpas de Salta

En la provincia de Gustavo Sáenz la estrategia libertaria aceleró de la cautela a la confrontación con un oficialismo provincial que suele mostrarse amable con Milei en el Congreso Nacional. En la semana previa al cierre de campaña, un contingente de "Las Fuerzas del Cielo" desembarcó en Salta para respaldar a sus candidatos locales. Agustín Romo, Daniel Parisini (alias "El Gordo Dan") y el comunicador Mariano Pérez encabezaron un acto en el Teatro Fundación junto a influencers como Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

El elegido para liderar la cruzada libertaria es Roque Cornejo, exdirigente de Cambiemos, quien será el principal candidato a Senador por la capital. Enfrente tiene a un oficialismo fraccionado en tres listas: la "Alianza por la Unidad de los Salteños", que lleva al médico Bernardo Biella; "Unidos por Salta", encabezada por "Guillo" Kripper; y "Vamos Salta", liderada por Flavia Royón, exsecretaria de Minería de la Nación.

El peronismo se presenta fragmentado. El intervenido PJ salteño lleva a Guido Giacosa como principal candidato a Senador provincial, mientras el PRO y el radicalismo presentan la lista "Frente Cambiemos Salta". Para completar el caos, otro sector del radicalismo se presenta con el "Frente Juntos". Un laberinto de sellos que los libertarios intentan aprovechar para colarse como tercera fuerza.

Duelo jujeño

En la tierra de Carlos Sadir, el escenario es similar. El oficialismo radical polariza con los libertarios y el peronismo particionado. La lista del gobernador, "Jujuy Crece", es la favorita y lleva a Adriano Morone, presidente de la Juventud Radical, como cabeza en la capital.

Karina Milei visitó la provincia para respaldar a Kevin Bellesty, abogado de la administración pública durante el gobierno de Gerardo Morales y principal candidato de La Libertad Avanza. Un exfuncionario de Morales convertido en opositor con el sello libertario: en la política argentina las identidades son tan volátiles como las encuestas.

El peronismo, mientras tanto, se debate entre dos listas: el "Frente Justicialista" que encabeza Noemí Elizabeth Isasmendi, ex directora de ANSES Jujuy, y el "Frente Somos Más" de la senadora nacional Carolina Moisés. Una pulseada subterránea entre La Cámpora y sectores que acaban de formar su propio bloque en el Senado Nacional.

Caos puntano

Si hay un lugar donde el experimento libertario de la pureza ideológica muestra sus costuras, es en San Luis. La Libertad Avanza no solo no logró sellar acuerdos con ninguna fuerza, sino que ni siquiera pudo ponerse de acuerdo consigo misma. El principal responsable de la tropa libertaria en la provincia, el senador Bartolomé Abdala, no logró acordar con el diputado Carlos D'Alessandro ni con el empresario Rodolfo Negri, lo que derivó en una trifulca por el uso del nombre y los símbolos partidarios.

Tal es el nivel de desorganización que desde Casa Rosada presentaron amparos ante la justicia para evitar otras postulaciones libertarias. Mientras tanto, el oficialismo de Claudio Poggi ("Ahora San Luis") y el exgobernador Alberto Rodríguez Saá ("Frente Justicialista") se frotan las manos ante la dispersión del voto opositor.

Así las cosas, el superdomingo electoral se presenta como un ensayo de lo que vendrá en octubre, cuando se celebren las elecciones legislativas nacionales. Para entonces, La Libertad Avanza deberá haber resuelto su estrategia: ¿pureza ideológica con riesgo de irrelevancia o alianzas pragmáticas con peligro de dilución?

El experimento de Karina Milei se juega su futuro en estas cuatro provincias. Pero no sólo ella: una sucesión de derrotas pondrán al PRO al borde de la intrascendencia, el abismo que podría precipitarse si el próximo 18 de mayo la amarilla Silvia Lospenatto queda por debajo de Manuel Adorni en la cuna del macrismo. El peronismo, por su parte, se muestra fragmentado de cara a la discusión de fondo por el armado de listas en la Provincia de Buenos Aires, donde Cristina Fernández de Kirchner -presidenta del PJ nacional y exenta de Ficha Limpia- menea candidaturas en provincia y nación. Desafiado por su mentora, el gobernador Axel Kicillof apronta un movimiento propio que mostrará músculo territorial el próximo 24 de mayo, en un acto de impronta fundacional. Para entonces ya habrá pasado el primer sprint electivo de 2025, con ganadores y perdedores que determinarán la fisonomía del año electoral.