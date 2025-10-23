Elecciones 2025: así es la boleta única de La Libertad Avanza en CABA y la provincia de Buenos Aires

Este domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas nacionales y es clave conocer el modelo de la Boleta Única de Papel (BUP) oficial. ¿Cómo aparecerán los candidatos de La Libertad Avanza?

Elecciones en CABA y PBA: así aparece La Libertad Avanza en la boleta única

La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó los modelos de la boleta única de papel que se utilizarán en las elecciones nacionales de este domingo. Se trata de la primera vez que los candidatos de todas las fuerzas políticas se encuentren en la misma boleta. Los partidos figurarán en columnas (de manera vertical) y los cargos a elegir en filas (horizontales). Por eso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habrá dos filas para senadores y diputados, mientras que en la Provincia solo estará la fila de candidatos para la Cámara baja.

Boleta única en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En CABA, la alianza La Libertad Avanza aparece en el sexto lugar con la lista 501 y el distintivo color violeta de la agrupación. En la categoría de senadores aparecerá la imagen de la candidata Patricia Bullrich junto a Agustín Monteverde. Debajo, en la segunda fila de candidatos para diputados aparecerán la foto de Alejandro Fargosi, junto a la candidata Patricia Holzman, la lista además tendrá a Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet y Francisco de Andreis.

Boleta única en la provincia de Buenos Aires

En la boleta única de la Provincia LLA aparece primera entre las diferentes fuerzas con la lista 503. Si bien la imagen que está es la de la candidata Karen Reichardt junto a José Luis Espert, quien está imputado en una causa de lavado de dinero y bajo su candidatura, en realidad la lista está liderada por Diego César Santilli. Además, en la lista se encuentran los candidatos Gladys Noemí Humenuk y Sebastián Miguel Pareja.

Cómo votar con Boleta Única de Papel: el paso a paso

Estas elecciones será la primera vez en la que todo el país utilice la Boleta Única de Papel, el procedimiento para votar con esta modalidad es bastante simple. El paso a paso es el siguiente: