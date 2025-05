El incómodo momento que vivió Lospennato junto a Macri en una entrevista

El expresidente Mauricio Macri se presentó en una entrevista junto con Silvia Lospennato y si bien fue muy duro con el oficialismo, a quien marcó como los "unicos responsables" también le hizo pasar un incómodo momento a la candidata del PRO.

Si bien durante casi toda la charla con A24 el exmandatario hizo referencia a la Ficha Limpia, lo más llamativo fue el incómodo momento que le hizo vivir a Silvia Lospennato cuando, en plena charla, aseguró que "lamentablemente con esta división tiene más de ganar Santoro que nosotros". Sin embargo, ese comentario lo hizo con la diputada del PRO que acaba de perder Ficha Limpia y que, ahora, tiene que discutir el 18 de mayo por un lugar en la Ciudad.

Rápidamente y visiblemente incómoda, Lospennato lanzó: "No, lo que yo voy a decir es que yo me tengo fe". Más allá de este cruce, Macri aseguró: "No se pudo haber caído nunca la ley, así de golpe". También dijo que el Goierno "falló por impericia o porque ellos consideraron que era mejor que no salga por otro fin que desconocemos".

Milei estalló en guerra contra el PRO

Milei se refirió al fracaso de la Ficha Limpia en el discurso que dio ante empresarios al cerrar el Latam Economic Forum este jueves al mediodía. "Esta claro que anoche el partido del Estado, los corruptos, ganaron una batalla, pero no van a ganar la guerra. Vamos a seguir dando la guerra contra la corrupción a capa y espada hasta que los terminemos de sacar a patadas en el culo", comenzó, agrupando así tanto al kirchnerismo como al PRO.

Luego, apuntó directamente contra el PRO al agregar: "No estaban los votos. Fue una operación mediática teñida de amarillo. Por eso el jefe de la banca de Libertad Avanza pidió que se firmara un compromiso para que, cuando tuviéramos las 37 firmas, ir al recinto y estar seguros de poder pasar el proyecto".

"Los que cubrieron a CFK, fueron los mismos amarillos que vía Pichetto, después le dieron los fueros, que después le dieron el cargo en la formula a quien compitió con Golperto Fernandez (por Alberto Fernández). Llevan 17 años en la Ciudad y nunca la sacaron. En los 4 años de gobierno que estuvieron tampoco la sacaron. ¿El que no la quiere sacar soy yo? El que no lo quiere sacar es el partido del Estado", añadió Milei.

El Presidente señaló entonces a Silvia Lospennato por sus declaraciones contra el Gobierno tras el fracaso del proyecto." Me decepciona lo de la diputada (Silvia) Lospennato mintiendo abiertamente. Mintiendo con ATN y distintas cosas, están los datos disponibles. Si queremos terminar con los corruptos, tenemos que terminar con la mentira". "Nos hicieron una zancadilla, pero no hay problema, lo vamos a reintentar, no voy a ceder un milímetro", cerró el mandatario.