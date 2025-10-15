Qué dijo Durán Barba sobre Milei y cuál fue su pronóstico para las elecciones de octubre.

El consultor político Jaime Durán Barba aseguró que La Libertad Avanza tendrá "una derrota muy importante" en las elecciones del domingo 26 de octubre. Además, opinó que "la gente" ve "como un mal tipo" al presidente Javier Milei.

En diálogo con Futurock, Durán Barba describió como una "tontería" la campaña que está haciendo Javier Milei. "Milei no ganó diciendo 'kirchnerismo Nunca Más'. Hizo nueva política, que significa no hablar de política", expresó.

"Y cuando Milei ofreció el ajuste, no era ajustar a los jubilados, a los discapacitados, a la educación. Él dijo 'vamos a hacer un enorme ajuste que lo van a pagar los políticos y la casta'", sostuvo el consultor político y continuó: "Resulta que llegó y quienes aparecen pagando son los jubilados, son los discapacitados, son los hospitales, son las universidades. Todos personajes con los cuales los argentinos se identifican fácilmente de manera positiva".

Durán Barba consideró que Milei "ofreció perseguir a los malos y llegó a perseguir a los buenos". "Esa es una falta de coherencia en el discurso que le va a llevar, creo yo, a una derrota muy importante", señaló y siguió: "En Argentina en general tenemos un error conceptual muy grave, que es creer que la economía determina la política, y eso no es así. Yo he trabajado 50 años en campañas y este domingo verás las de Bolivia, nunca perdemos. Hemos perdido las de Macri en 2019 porque ya no teníamos mucho control".

Qué importa para ganar las elecciones, según Durán Barba

Para el consultor que trabajó con Mauricio Macri, "importa un rábano la economía", sino que "lo que importa es la comunicación del candidato con la gente partiendo de que la gente es más importante que el candidato".

"Cuando él finge la voz para ser un león que ataca, es gracioso. Es humor negro, pero es humor. El Milei de campaña fue eso, un personaje gracioso, raro, llamativo", explicó y concluyó: "Cuando tú te pones a polemizar con un niño autista, no eres un león gracioso, eres un tipo de mala índole. La gente te ve como un mal tipo".