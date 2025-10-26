Cómo se dobla la Boleta Única de Papel en las Eecciones 2025 en Argentina

Cómo se dobla la boleta única de papel en las elecciones 2025 en Argentina.

La Boleta Única de Papel (BUP) es la gran novedad de las Elecciones 2025 legislativas en la Argentina, por lo que muchos ciudadanos se preguntan cómo se dobla la misma a la hora de emitir el voto. Ya sin el cuarto oscuro ni el sobre como existieron históricamente, en esta oportunidad cada compatriota será dirigido a un biombo con una lapicera y meterá directamente la boleta adentro de la urna. De esa manera se sufragará en estos comicios nacionales de medio término, en la que se elegirán diputados y senadores.

¿Cómo se dobla la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025 en Argentina?

La BUP se dobla por la línea punteada dentro del biombo. Una vez fuera del mismo, se deposita directamente en la urna, ya que no habrá sobre.

El paso a paso para votar en las elecciones 2025

Previamente a ello, el procedimiento será el siguiente: dirigirse a la mesa que te tocó, hacer la fila para esperar a recibir la boleta junto con la lapicera, entregar el DNI (Documento Nacional de Identidad), ingresar al biombo correspondiente cuando las autoridades de mesa así lo indiquen, marcar con una cruz la opción del partido elegido tanto en diputados como en senadores, salir del biombo, depositar la BUP directamente en la urna y retirarse con el DNI ya devuelto.

Cómo votar con la Boleta Única de Papel: las claves para que sea válido

Emitir el voto con la BUP es bastante simple, aunque hay ciertas cosas a tener en cuenta para evitar que el voto sea anulado o cantado. El paso a paso es el siguiente:

El elector debe identificarse con su Documento Nacional de Identidad en su mesa. El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP, es decir, una boleta y un bolígrafo. El votante deberá ingresar a la cabina de sufragio y la persona deberá marcar los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos. Tras seleccionar las opciones de preferencia, el ciudadano debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso. Al salir de la cabina del sufragio debe introducir la boleta ya doblada en la urna, como se hace habitualmente. Se firma el padrón antes de irse.

Además, hay dos claves importantes para que el voto sea considerado válido, la primera que detrás la boleta única de papel lleve la firma del presidente de mesa (es clave revisarlo antes de ingresar a la cabina de votación) y, además, se debe marcar un solo recuadro por cada categoría.

Si no se marca nada , el voto será en blanco.

, el voto será en blanco. Si se marcan dos o más opciones en la misma categoría , será nulo.

, será nulo. Si se rompe la boleta o se escribe fuera del casillero, también será inválido.

Todo lo que hay que saber sobre la Boleta Única de Papel