Jorge Taiana de Fuerza Patria y Diego Santilli de La Libertad Avanza son los principales candidatos en la provincia de Buenos Aires,

Terminaron las elecciones legislativas 2025 en toda la Argentina para elegir diputados y senadores nacionales y crece la expectativa por saber quién ganó hoy en la provincia de Buenos Aires. Fuerte expectativa para conocer los resultados oficiales, a la espera del escrutinio. Como en todas las provincias, en Buenos Aires también rige la veda electoral hasta hoy a las 21 por lo que no se pueden difundir encuestas ni bocas de urna.

Fue la primera experiencia en una elección nacional con Boleta Única Papel por lo que se espera conocer si cómputo de los votos con este nuevo sistema será más ágil que la boleta partidaria. La Dirección Nacional Electoral (DINE) prevé comenzar la carga de votos desde que cada presidente de mesa transmita su telegrama digitalizado. Los mismos se conocerán, prometen, entre las 21 y las 22.

Cuándo se conocerán los resultados oficiales de las elecciones 2025

18:00 hs: Cierre de urnas y inicio del conteo en cada escuela.

19:30–20:00 hs: Primer parte de prensa si se supera el 25 % nacional de mesas y el tope por distrito fijado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

21:00 hs: Ventana legal tradicional para la difusión de datos, prevista en el art. 71 del Código Electoral.

22:30 hs: Hora promedio en elecciones anteriores para tener más del 85% de las actas cargadas.

Elecciones en Buenos Aires: qué se vota

Las principales coaliciones, Fuera Patria y La Libertad Avanza, prometen concentrar un alto porcentaje de los votos debido a la alta polarización. Y las miradas estarán puestas en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral que concentra el 37% de los votos. El 7 de septiembre, el peronismo venció a los libertarios por 13 puntos, un triunfo que no era esperado en la previa por la diferencia.

Por eso, el resultado que se conozca este 26 de octubre también será determinante para el resultado global. Mientras en Fuerza Patria esperan repetir la victoria y hasta en una diferencia similar, en Casa Rosada apuestan a reducir al menos a la mitad la diferencia.

Vale remarcar que este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas nacionales en todo el país y, en provincia de Buenos Aires, están en juego 35 bancas de diputados nacionales. De esta manera, se definirá parcialmente la futura composición de la Cámara de Diputados de la Nación, ya que se renovarán un total de 127. Del total de las 35 bancas bonaerenses que se renuevan, 15 pertenecen al bloque peronista de Unión por la Patria, que lidera la interna oficialista nacional.

Quiénes son los candidatos en estas elecciones 2025 en Buenos Aires

Fuerza Patria

En estas elecciones 2025, Fuerza Patria presentó en la provincia de Buenos Aires una nómina diversa con dirigentes sindicales, referentes territoriales y figuras con trayectoria en la gestión pública. La apuesta es mostrar amplitud y representación en sectores clave y armar una lista que derrote al oficialismo nacional, en plena disputa por la renovación del Congreso de la Nación.

Estos son los quince candidatos principales que encabezarán la lista de Fuerza Patria en Buenos Aires:

1. Jorge Taiana

2. Jimena López

3. Juan Grabois

4. Vanesa Siley

5. Sergio Palazzo

6. Teresa García

7. Horacio Pietragalla

8. Agustina Propato

9. Hugo Moyano (hijo)

10. Fernanda Díaz

11. Sebastián Galmarini

12. Fernanda Miño

13. Hugo Yasky

14. Marina Salzman

15. Nicolás Trotta

La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei espera que la provincia de Buenos Aires le dé un buen resultado a La Libertad Avanza, luego de una dura derrota en las elecciones provinciales a manos de Fuerza Patria. El objetivo principal del oficialismo nacional es engrosar sus filas en el Congreso.

Para esto, elaboraron una alianza con el PRO. El partido amarillo aportó al primero de la lista, Diego Santilli, que accedió a ese lugar luego de la renuncia de José Luis Espert, tras el escándalo por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado.

Estos son los quince candidatos principales que encabezarán la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires:

1. Diego Santilli

2. Karen Reichardt

3. Sebastián Pareja

4. Gladys Humenuk

5. Alejandro Carrancio

6. Johanna Longo

7. Alejandro Finocchiaro

8. Miriam Niveyro

9. Sergio Figliuolo

10. Giselle Castelnuovo

11. Álvaro García

12. M. Florencia De Sensi

13. Joaquín Ojeda

14. Luisa González Estevarena

15. Hernán Urien

Provincias Unidas

Este espacio nació a comienzos de este año, a raíz de un grupo de gobernadores que buscaron erigir una tercera vía distanciadas del gobierno de La Libertad Avanza y el peronismo de Fuerza Patria. Provincias Unidas tiene su fuerte en Santa Fe y Córdoba y espera terciar en la pelea en la provincia de Buenos Aires.

Estos son los quince candidatos principales que encabezarán la lista de Provincias Unidas en Buenos Aires:

1. Florencio Randazzo

2. Margarita Stolbizer

3. Emilio Monzó

4. Danya Tavela

5. Alfredo Lazzaretti

6. Andrea Almenta

7. Osvaldo Caffaro

8. Josefina Lauría

9. Julio Pasqualín

10. Silvina Green Asteazarán

11. Sergio Buil

12. Natalia Dziakowski

13. Julio Daniel Dunogent

14. Graciela Rego

15. Oscar Alva

Coalición Cívica

Estos son los seis candidatos principales que encabezan la lista de Coalición Cívica en Buenos Aires:

1. Juan Manuel López

2. Elsa Llenderozas

3. Lisandro Hourcade

4. Maricel Etchecoin Moro

5. Matías Yofe

6. Nadia Porro

FIT-U

Estos son los seis candidatos principales que encabezan la lista del Frente de Izquieda y los Trabajadores - Unidad en Buenos Aires:

1. Nicolás Del Caño

2. Romina Del Pla

3. Juan Carlos Giordano

4. Mónica Leticia Schlotthauer

5. Alejandro Bodart

6. Ana Irene Paredes Landman

Nuevo MAS

1. Manuela Castañeira

2. Juan Cruz Ramat

3. María Paz Álvarez

4. Lucas Correa

5. Soledad Yapura

6.. Marcos Pascuan

Proyecto Sur

1. Ricardo Alfonsín

2. Lilia Estrella Marina Cassese

3. Gustavo Fernando López

4. Marina Celina Sburlatti

5. Hugo Adolfo Maltempo

6. Julia Larcamón

Potencia

1. M. Eugenia Talerico

2. Ricardo Alpert

3. M. Sofía De Hagen

Unión Federal

1. Fernando Gray

2. María Laura Guazzaroni

3. José Antonio Ibarra

Unión Liberal

1. Roberto Horacio Cachanosky

2. Griselda Mirian Romariz

3. Hugo Eduardo Bontempo

Frente Patriota Federal

1. Alberto Samid

2. María Cristina Dip

3. Alejandro Carlos Biondini

Movimiento Democrático Confederal

1. Santiago Cúneo

2. Mara Ordoñez

3. Raúl Biaggioni

Nuevos Aires

1. Sixto Cristiani

2. Catalina Achilli

3. Leandro Nievas

Propuesta Federal