Caputo tuvo que salir a calmar a los mercados tras la derrota en PBA: “Nada va a cambiar”

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei debió salir a ratificar el rumbo económico para contener a los mercados ante la preocupación de posibles cambios en materia cambiaria y monetaria. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los encargados de aclarar que los fundamentos macroeconómicos no se modificarán a pesar del resultado electoral que dejó en derrota a La Libertad Avanza.

“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”, escribió en su cuenta de X el jefe del Palacio de Hacienda. En sintonía, el jefe de Estado, desde el escenario en el que dio su discurso para reconocer la derrota en los comicios bonaerenses, también planteó que el Gobierno “corregirá los errores” pero que no virará el rumbo económico.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El discurso de Milei sobre el rumbo económico

“Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir mejorando en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo las reformas”, dijo el Presidente desde el escenario, rodeado de sus principales ministros con excepción de Luis Caputo; de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y del asesor Santiago Caputo.

De esta manera, el Gobierno aseguró tras la derrota electoral, que no habrá cambios en el plan económico en términos de la política hacia el dólar y el mantenimiento del superávit fiscal y deberá enfrentar este lunes a un mercado volátil, con una esperada suba del dólar.

No obstante, el mercado ya indicaba de antemano un comportamiento preventivo, y por eso se produjo una persistente demanda de dólares, que el Gobierno necesitó abastecer con divisas ahorradas por el Ministerio de Economía. Además, consultores y economistas esperan una suba del riesgo país hacia la zona de los 1.000 puntos, cuando el viernes cerró en los 900 puntos.

