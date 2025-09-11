Camino a octubre: Kicillof retoma la gestión y profundiza el vínculo con los gobernadores

Tras el triunfo electoral del domingo pasado, el Gobernador bonaerense Axel Kicillof retoma su agenda de gestión, mientras mantiene un alto perfil de cara a octubre. El envión de 13 puntos de diferencia que le sacó a La Libertad Avanza le sirvieron para marcar que “hay otro camino” de gestión y otro modelo político a implementar. Vale remarcar que con el 98,96% de los votos escrutados, Fuerza Patria (FP) llegó al 47,28% y La Libertad Avanza (LLA) se quedó en 33,71%; más de un millón de votos de diferencia.
De cara a la campaña de octubre, el método no cambiará: “Estrategia que gana no se toca”, dicen desde calle 6. Además remarcaron que subirán a los actos a la cabeza de la lista, Jorge Taiana. Este viernes tendrán su primera actividad juntos y el lugar es todo un signo: volverán a la primera sección electoral, espacio ganado por más de 10 puntos de manera histórica. Inaugurarán la Escuela Secundaria N°58 en San Martín. De esta manera, Kicillof se vuelve a poner la campaña al hombro y apunta a conseguir una segunda victoria electoral.
A ello se suma una mayor relación con sus pares provinciales que se profundizó post 7 de septiembre. Desde calle 6 señalan que el vínculo “había crecido en los últimos meses”, y que, tras los comicios, “todos felicitaron al mandatario bonaerense”, a excepción de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza. Sobre la posibilidad de mantener un encuentro presencial - un gesto político hacia Balcarce 50 - fueron cautos y dieron la baja la posibilidad en la inmediatez: “Están todos en campaña, no hay tanto margen para reunirse todos en un solo lugar”, confesaron desde el entorno de Kicillof.
Gestión modo ON
Este jueves estará el gobernador viajará a General Paz y, junto al intendente local Juan Manuel Álvarez, inaugurará la Casa de la Provincia. Se trata de la N° 16 desde el inicio de la gestión. Además entregarán maquinaria de agrarios, patrulleros y firmarán convenios para construir viviendas.
Por la tarde viajará a Pila y, junto al alcalde local Sebastián Walker, inaugurarán el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud "Héroes de la Pandemia" que beneficiará a más de 4.600 vecinos y vecinas. Luego entregará al intendente la cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique.
También firmará un convenio en el marco del Programa “Puentes” para la construcción del Centro Universitario y se destinarán recursos para la construcción del Club Social y Deportivo. Finalmente, anunciarán el llamado a licitación para la construcción de un Microestadio en el distrito.