El Gobierno no reacciona y Kicillof acumula saludos de Presidentes y gobernadores

Axel Kicillof en el escenario de La Plata tras el triunfo electoral

A dos días de las elecciones celebradas el domingo 7 de septiembre, las repercusiones políticas cotinuan resonando en la Casa de Gobierno que comanda Axel Kicillof. El contundente triunfo de las urnas generó un simbronazo político que trascendió las fronteras. El grupo de Whatsapp de los gobernadores y el Jefe de Gobierno se reactivó; y Latinoamérica puso los ojos en Argentina.

Con el 98,96% de los votos escrutados, Fuerza Patria (FP) llegó al 47,28% y La Libertad Avanza (LLA) se quedó en 33,71%; los 13 puntos y medio de diferencia resonaron en todo el país y cruzó las fronteras. El grupo de Whatsapp de los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno se reactivó con felicitaciones unánimes a Axel Kicillof por el triunfo obtenido. Además, distintos Presidentes y autoridades de primera línea de países hermanos también se comunicaron para reconocerle el triunfo obtenido.

En tanto, desde el Gobierno Nacional el diálogo político es nulo. Si bien el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le envió un mensaje de felicitación formal al mandatario, la conversación no se extendió más allá de eso. El anuncio del vocero presidencial de la creación de una “mesa política nacional”, hasta el momento, no tuvo ningún efecto y no hubo ninguna invitación a formar parte del mismo. Lo cierto es que el domingo por la noche, el propio Kicillof abrió la puerta a la posibilidad de hablar entre las partes cuando dijo públicamente que “por enésima vez” Javier Milei debía llamarlo para “reunirse imperiosamente”. “Espero mañana el llamado, tené la valentía y el coraje para trabajar y ponerse de acuerdo”, dijo.

Latinoamérica puso los ojos en Argentina

El domingo por la noche y durante la jornada del lunes, el grupo de Whatsapp de los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno se reactivó. Casi todos los miembros felicitaron al mandatario por el contundente resultado obtenido. Se dio un saludo transversal a excepción de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza. “Fue el único que no lo saludó”, informaron fuentes gubernamentales a El Destape. El resto de los dirigentes tuvo un gesto de reconocimiento a lo que las urnas expresaron.

El triunfo electoral saltó la frontera y varios Presidentes saludaron al Gobernador. El Jefe de Estado de Brasil, Lula Da Silva, llamó a Kicillof y lo felicitó. Gabriel Boric (presidente de Chile) y Yamandú Orsi (presidente de Uruguay) también se comunicaron.

En tanto, Gustavo Petró, Presidente de Colombia, se expresó públicamente en las redes sociales. “La Argentina de los argentinos verdaderamente libres, brillará”, escribió y lo compartió con un video de los festejos en La Plata mientras sonaba la marcha peronista. El mandatario le dio retuit.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo también festejó el triunfo en las redes sociales: “Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente”, escribió. El Gobernador reposteó el tuit.

En tanto, el partido político “Movimiento Morena”, de que forma parte de la Presidenta de México, saludó al Gobernador y a la ex Presidenta: “Nuestro Movimiento saluda con esperanza la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires. Felicidades al Gobernador Kicillof y nuestra firme solidaridad con la expresidenta Cristina Fernández ¡Viva la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos!

Finalmente, los ex presidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, también felicitaron al Gobernador. El primero de ellos lo llamó por teléfono y tuvieron una cálida charla. El segundo lo hizo por su cuenta X: “Más pronto de lo que pensé (acompañado de puños cerrados y banderas argentinas)”. El mandatario provincial también resposteó el mensaje.