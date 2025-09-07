El presidente Javier Milei llegó a Gonnet después del cierre de los comicios en la Provincia de Buenos Aires. El presidente viajó desde la Quinta de Olivos vía terrestre para tratar de hablar en el búnker después de lo que fue una intensa jornada electoral en la que, según Malena Galmarini, ya se puede anticipar el triunfo del peronismo. El mandatario llegó al búnker rodeado de una intensa custodia policial que incluyó más de siete patrulleros y, además, la presencia de sus padres.

Con respecto a la decisión que tomó Javier Milei, en una rueda de prensa que dio a diferentes medios de comunicación, el armador de la Libertad Avanza indicó que "no sabía" si efectivamente Javier Milei seguirá los resultados en el búnker o, si efecivamente, se quedará en la Quinta de Olivos. Si bien, finalmente, llegó cerca de las 20:30 lo hizo rodeado de mucha gente y muchos patrulleros.