Alak y candidatos de Fuerza Patria recorren barrios de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, y los candidatos de Fuerza Patria en la Octava Sección realizarán este jueves una recorrida de más de 105 kilómetros por distintos barrios, en el marco del cierre de la campaña electoral rumbo a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo.

La jornada incluirá visitas a localidades como El Peligro, Villa Elisa, Arturo Seguí, City Bell, Gorina, Hernández, San Carlos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Villa Elvira, San Lorenzo y Los Hornos, entre otras. En cada parada, los dirigentes dialogarán con vecinos y "supervisarán trabajos de infraestructura y escucharán inquietudes y propuestas para avanzar en las mejoras que necesitan", según se explicó en un comunicado.

Desde el espacio señalaron que la actividad busca consolidar una campaña que tuvo su eje central "en la gestión, la planificación, la concreción de obras y el desarrollo de los barrios", bajo la conducción de Alak y del gobernador Axel Kicillof.

Durante la recorrida, los referentes de Fuerza Patria destacarán "la recuperación de espacios públicos, la modernización de servicios y un modelo de desarrollo que incluye obras" en todas las localidades bonaerenses. También convocarán a la ciudadanía a acompañar la boleta celeste y blanca el próximo 7 de septiembre, bajo los lemas “En La Plata, sigamos con obras” y “Las iniciativas que transforman la ciudad se respaldan con un voto”.

La jornada culminará a las 17 en la Plaza Islas Malvinas, donde se realizará una mateada con música en vivo y participación abierta a vecinos, con la presencia de Alak, Kicillof y los candidatos de la lista local. "Fuerza Patria pide el acompañamiento de la comunidad en estos comicios, que son clave para ratificar el rumbo de una gestión que le devolvió eficiencia y transparencia a la administración municipal, recuperó el espacio público y está desarrollando un plan de infraestructura que mejora la calidad de vida de todos los platenses", se indicó en el comunicado.

Este domingo se renovarán seis bancas de la Cámara de Diputados bonaerense por la Octava Sección, doce de las veinticuatro bancas del Concejo Deliberante platense y cinco cargos en el Consejo Escolar.

Kicillof pidió a vecinos no protestar en acto de Milei

En este contexto, el gobernador Kicillof se refirió cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Moreno y le pidió a los vecinos que quieran protestar que “no se acerquen al acto”. “El verdadero modo de expresar enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, remarcó.

“Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira. Hay que ponerle un límite a este desenfreno. Y es en las urnas. Y quiero advertirlo claramente: hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”, afirmó el Gobernador en un comunicado.