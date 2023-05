Santoro pidió regular Airbnb y la venta de propiedades públicas para bajar alquileres

El diputado del FdT aseguró que trabaja en un fuerte programa de políticas públicas para resolver los problemas centrales en CABA. "Hay que construir en relación a la necesidad de la Ciudad", marcó.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Leandro Santoro, palpitó las elecciones 2023 en la Ciudad de Buenos Aires y planteó problemáticas referidas a la vivienda que deben ser solucionadas en la jurisdicción con un importante programa de políticas públicas en el que viene trabajando hace varios meses. "El problema de vivienda no es solamente política para subsidiar la demanda, hay que aumentar la oferta y cambiar la matriz de construcción de la ciudad: hablar de plan urbano ambiental, del código urbanístico, del de edificación, terminar con los convenios urbanísticos", enumeró.

En diálogo con Roberto Navarro, en El Destape Sin Fin, el funcionario oficialista planteó que es importante "repensar la política de venta de tierra pública" y aseguró que desde el Ejecutivo porteño deben, en conjunto con las constructoras y los grandes desarrolladores inmobiliarios, "construir en relación a la necesidad de la Ciudad y no de la necesidad económica de los inversores, a los que lo único que les interesa es dolarizar los metros cuadrados" ya que genera alquileres imposibles para las y los habitantes.

Frente a ello, Santoro señaló que trabajan en un programa con 15 o 20 políticas para resolver esas problemáticas centrales que atraviesan a la Ciudad de Buenos Aires hace años. "Estas políticas se articulan para intervenir sobre el mercado de vivienda de alquiler y también para planificar la ciudad de otra manera. No vamos a resolver este problema con créditos hipotecarios, como la resolvíamos en el viejo Estado de Bienestar", señaló.

En esa línea, el diputado pidió investigar al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por su gestión en CABA. "Le acaban de vender a IRSA, por ejemplo, el edificio del Ministerio de Educación de la Ciudad y también el Mercado de Plata. ¿Mirá si hay un Gobierno popular en CABA y toma la decisión de agarrar esos edificios que ya no usan para refaccionarlos y hacer un parque de viviendas públicas de alquiler?", manifestó.

La idea del "parque de viviendas públicas de alquileres" es para brindarle vivienda a los y las jóvenes pero también destacó a jubiladas y jubilados. "Dentro de algunos años tendremos jubilados y jubiladas que no van a ser propietarios y que muy probablemente la jubilación no les alcance para vivir. Esa situación hoy no la tenemos, pero hay que empezarla a proyectar", señaló y agregó: "Hay que discutir la propiedad y también el uso que se le da. Hay proyectos donde el suelo es público, la construcción es privada y la dirección es público-privada y eso cumple objetivos de mercado y sociales políticos".

Santoro, a su vez, pidió hacer un auditoría "sobre los negocios inmobiliarios durante la gestión de Larreta y Macri" y marcó que es "asquerosa" la cantidad de terreno público que vendieron y concesionaron. "Vendieron tierras públicas y normativa para construir, esas dos políticas impactaron en el precio de los alquileres", marcó. Y añadió: "Queremos que las empresas inviertan y construyan pero con el Estado interviniendo por los intereses populares y públicos. Hay que regular Airbnb, que es el nuevo problema global... Los alquileres temporarios tienen 30 mil propiedades en alquiler y en el registro de la Ciudad hay solamente 300".

Al mismo tiempo, el diputado se refirió al líder de La Libertad Avanza y la fuerza que toman sus dichos de cara a las elecciones: "Esta bien que se reflexione sobre Milei, el tipo habla de que puede armar un mercado de órganos y no pasa nada. El sistema de medios lo toma en serio, periodistas de derecha permiten que avance con sus disparates y no lo frenan". Y advirtió: "Milei arrancó con un discurso económico y ahora ya está en un discurso antidemocrático".

Por último, Santoro se mostró autocrítico y se refirió al Frente de Todos de cara a los próximos comicios. "Si vamos a competir tenemos que construir una identidad política, hay un sector de la sociedad que no entiende lo que decimos. El peronismo tiene un problema y falta liderazgo", analizó. Sobre esto, remarcó que "tiene que surgir" un líder y que esta gran problemática "hay que resolverla con mucha creatividad". Y cerró: "Estamos todos esperando que Cristina resuelva todo. No funciona así, es un error estratégico".