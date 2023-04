Elecciones 2023: el Frente de Todos busca su mejor candidato en CABA

En las próximas horas Horacio Rodríguez Larreta definirá la forma en que se votará en la ciudad de Buenos Aires. En el Frente de Todos, en los últimos días se sumaron nuevas opciones de candidatos a las ya conocidas. La división "cristinismo-albertismo" explica, en parte, las diferencias internas.

Entre este lunes y el martes, se supone que el jefe de gobierno y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, resolverá el formato de la elección porteña con el que va a enojar a alguno de sus aliados: o a Mauricio Macri o al radicalismo alineado detrás de Martín Lousteau. El Frente de Todos observa expectante la resolución mientras algunos posibles postulantes salen al ruedo en un distrito tradicionalmente difícil pero que puede aportar una buena cantidad de votos para la elección presidencial y diputados nacionales y legisladores locales. La división "cristinismo-albertismo" explica un poco las intrigas internas, pero las diferencias incluso van más allá.

Desde el entorno de Rodríguez Larreta adelantaron que el jefe de gobierno se inclinará por el sistema de elección "concurrente". ¿Qué quiere decir? Por un lado, los comicios se realizarán en las mismas fechas que las nacionales, con PASO el 13 de agosto y generales el 22 de octubre. Pero se desdoblará la modalidad de votación: mientras que la elección nacional de presidente y diputados se realizará con el tradicional sistema de lista "sábana", la porteña se hará con lista única, habrá que ver si electrónica o de papel. Era lo que reclamaba Lousteau, que así puede zafar de no contar con un candidato presidencial taquillero que arrastre su boleta. Macri no quiere saber nada porque así le quitan una ventaja a su primo Jorge. "No creo que Horacio haga eso. No hay que cambiar las reglas electorales", salió a advertirle el ex presidente. Rodríguez Larreta tiene plazo hasta el viernes.

El Frente de Todos mira desde lejos, sin recibir consultas sobre su opinión. "Después se llenan la boca hablando de la institucionalidad", era la queja recurrente de los dirigentes frentetodistas sobre los tejes y manejes del macrismo en torno a la votación. En verdad, como todavía no están resueltos los candidatos a presidente, no hay una posición tomada en la principal oposición porteña. Incluso, es probable que sistemas diferenciados como impulsa el radicalismo no le caiga mal, dado que puede centrar la discusión en los temas de la ciudad y tomar distancia de la inflación. Justamente, el objetivo de todos los sectores es presentar en los próximos días una propuesta ciudadana.

El presidente del PJ Capital, el senador Mariano Recalde, encabezará este martes la presentación del libro "Una ciudad para pocos - Balance de 15 años de gobierno macrista en la ciudad de Buenos Aires", una propuesta que apunta a "crear una ciudad para todos", según explicó. La redacción de la propuesta fue amplia pero habrá que ver quiénes se sientan en la platea del Complejo C a escuchar a Recalde, referente de La Cámpora en la Ciudad. quien quedó muy enojado con la foto del grupo que lanzaron días atrás el diputado Leandro Santoro, el ministro Matías Lammens, la legisladora Claudia Neira y la abogada Graciana Peñafort. "Veo a algunos dirigentes muy ansiosos por su candidatura", ironizó Recalde, que definió la postal como "el armado del albertismo".

Incluso, Recalde criticó la participación de Peñafort, asesora legal de Cristina Kirchner, recordando que era sanjuanina. Peñafort vive en Buenos Aires y realiza su actividad política y laboral en la Capital. Recalde irá presentando el libro con su propuesta por toda la ciudad y no descarta la posibilidad de ser candidato. "Las candidaturas es lo último a resolver. Lo principal es plantear la idea de que el gobierno de la ciudad no es bueno, generar la expectativa de que se puede hacer algo mejor", explicó el senador. Pero no es el único nombre que suena en ese sector. Por ejemplo, en las últimas semanas se mencionó a la legisladora y flamante secretaria de La Cámpora, Lucía Cámpora, y al ex secretario de Comercio y actual ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.

Muy cercano al gobernador Axel Kicillof, Costa milita políticamente en la Capital y también tiene sus ojos puestos en la conducción del club Velez Sarsfield, del que es hincha. No confirmó ni desmintió la versión respecto a una posible candidatura porteña.

Según el vicejefe de Gabinete y dirigente de peso en el distrito, Juan Manuel Olmos, los dos referentes que mejor miden son Santoro y Lammens y no hay tiempo para "experimentos". "Tanto Lammens como Santoro fueron los últimos candidatos y tuvieron muy buenos resultados", afirmó en Radio Con Vos, por lo que entre ellos saldrá la fórmula más competitiva para disputarle la ciudad al PRO. En el acuerdo de aquella foto que compartieron con la legisladora Neira -que pertenece al NEP, la agrupación de Olmos- y la abogada Peñafort fue que no competirían internamente para ver quién sería el candidato sino que lo arreglarían por consenso. Todo indica que Santoro irá a jefe de gobierno y Lammens y Peñafort buscarán encabezar la lista de diputados.

Al igual que Recalde, en los próximos días Santoro y su grupo presentarán una propuesta para la ciudad que sus equipos técnicos vienen trabajando desde hace meses. El diputado tomó ideas de su reciente viaje por Europa donde mantuvo encuentros con referentes del progresismo del Viejo Continente. Los participantes de la foto explicaron que su objetivo fue movilizar a un distrito que aparecía resignado al papel de sparring del macrismo. También buscaron adelantarse a los lanzamientos que se preparaban desde el kirchnerismo. Por cierto, a partir de la famosa foto, para bien o para mal, la cosa empezó a agitarse.

Uno de los lanzamientos de los últimos días fue el de Pedro "El Cadete" Rosemblat, integrante en El Destape Radio, que anunció su intención de empezar a recorrer unidades básicas de la ciudad junto a la legisladora Ofelia Fernández y el diputado Itai Hagman, ambos del Frente Patria Grande, la agrupación que lidera Juan Grabois. "Si queremos resultados distintos no podemos hacer siempre lo mismo", es la lógica que empuja a este grupo de referentes jóvenes que aspiran a cambiar el ánimo derrotista porteño.

Algo que destacan tanto en este sector como en el camporismo es que quienes buscan mostrarse como candidatos naturales -Santoro y Lammens- no son peronistas ni tienen como referencia principal a Cristina Kirchner. Recalde se preocupó en aclarar que El Cadete era uno de los candidatos del kirchnerismo pero del sector de Grabois. Sin embargo, Rosemblat tuvo varios diálogos con Máximo Kirchner antes de lanzarse a la política. Las aclaraciones dan cuenta de los tironeos internos que existen aún en las agrupaciones afines.

Otra que aspira a un lugar en las fórmulas para las PASO capitalinas es la ex ministra de Mujeres, Eli Gómez Alcorta, a quien apoyan dirigentes sindicales y sociales. También anunció su lanzamiento el camarista Juan Ramos Padilla, impulsor de movilizaciones contra la proscripción de Cristina Kirchner y la democratización de la Justicia. Todo un abanico de potenciales candidatos para uno de los distritos más complicados para el Frente de Todos, que replica las tensiones que la coalición mantiene a nivel nacional