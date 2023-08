Massa sobre su continuidad en Economía: "Le haría mucho daño al país que no siguiera"

El candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, habló después del resultado de las PASO.

El ministro de Economía y candidato a presidente por UxP, Sergio Massa, afirmó durante una entrevista televisiva que seguirá en su cargo hasta el 10 de diciembre. “Le haría mucho mal a la Argentina que no siguiera. Además, estamos en medio de una negociación con el FMI, de una deuda que dejó Macri. Es más, Milei en sus propuestas dolarizadoras no dice cómo hará para netear los 45.000 millones del acuerdo que dejó el ex presidente”, sostuvo Massa.

El funcionario también manifestó que habló con Cristina Fernández de Kirchner sobre el resultado de la elección. “El año que viene tendremos un record de exportaciones”, adelantó. Esto traería alivio a las arcas del BCRA por una mayor liquidación de divisas y una suba de recaudación.

“El fondo dejó de ser prestamista de última instancia. Le pagamos con el swap de china, que además se activó un segundo tramo. Esto es realmente importante. El miércoles que viene habrá reunión del organismo a nivel de directorio, donde se aprobará el envío de 8000 millones de dólares”, adelantó Massa.

En este marco, el ministro y candidato tiene todo listo para viajar a Washington para ponerle la rúbrica final a una negociación que se extendió durante varios meses. “El Fondo nos pedía una devaluación del 100 por ciento, después exigieron una devaluación del 60% y cerramos con el 20%. La semana que viene llegarán los fondos del FMI”, agregó el ministro de Economía.

Sobre el acuerdo, el ministro volvió a mencionar su carácter inflacionario. “Además que genera suba de precios, este año tuvimos un 25% menos de exportaciones”, explicó. El escenario volvió a complicarse tras la devaluación, situación que generó una automática suba de precios.

“A partir de mañana ya se verán algunos retrocesos de esas remarcaciones”, adelantó. Una de las empresas que daría marcha atrás con las listas enviadas el lunes sería Danone. En este escenario, el funcionario sostuvo que ya mantuvieron reuniones con el 90% de las empresas de alimentos para cerrar el nuevo sendero de Precios Justos, con subas del 5% por mes durante los próximos 90 días.

“Algo que no se dice es que el actual tipo de cambio se mantendrá estable por los próximos 90 días. Y eso significa estabilidad para las empresas”, agregó el funcionario. El acuerdo que se está negociando también incluye una serie de beneficios impositivos para que las empresas puedan amortiguar los efectos de la devaluación.

“Vamos a ceder recursos del fisco para las empresas. Por eso, si hay alguna firma que no cumple el acuerdo, le vamos a caer con todo el peso de la ley”, advirtió.

Candidato

Massa sostuvo que por las próximas dos semanas se abocará de lleno a su función de ministro y que de ninguna manera piensa en dejar dicha función. Por ende, ratificó su permanencia hasta el 10 de diciembre.

“Hubo 13 millones de argentinos que no se expresaron, ya sea porque no fueron a votar o lo hicieron en blanco. Ahí tenemos que apuntar. El Gobierno tuvo muchos problemas, algunos heredados. Nosotros, desde el día cero tendríamos que haber explicado lo que significaba el perno del acuerdo con el FMI. Y ahora tenemos que explicarle a los argentinos qué significará que no haya más gratuidad de la universidad. Eso serán 3 millones de pesos por año para quien pueda pagarlos”.

A su vez, adelantó que está estudiando la implementación de la suma fija para trabajadores formales, sumado a un refuerzo de las asignaciones familiares y la AUH.