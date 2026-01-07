Misiones: Passalacqua anunció la prórroga del alivio fiscal y ratificó beneficios impositivos hasta abril de 2026

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció a través de sus redes sociales que la Agencia Tributaria Misiones (ATM) prorrogó hasta abril de 2026 inclusive un conjunto de medidas de alivio fiscal destinadas a profesionales e industrias. La decisión busca sostener la actividad económica provincial y reducir la carga tributaria sobre los distintos sectores productivos.

Entre las disposiciones, se destaca la extensión de la bonificación del 30% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para profesionales de toda la provincia, sin tope por ingresos totales ni por operación. El beneficio alcanza a todas las actividades profesionales, siempre que se desarrollen dentro del territorio misionero.

La medida se lleva adelante en el marco del trabajo conjunto con la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de Misiones (FeCCoProMi) y el Colegio de Abogados de la provincia, y alcanza a profesionales matriculados cuyas actividades sean realizadas por personas humanas, entre ellas: servicios jurídicos, notariales y de ciencias económicas; médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos y otras disciplinas de la salud; arquitectos, ingenieros, agrimensores, forestales y agrónomos; veterinarios; guías de turismo, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros.

Asimismo, con el fin de continuar facilitando el ejercicio profesional de los letrados, se prorrogará hasta el 30 de abril de 2026 la suspensión de la aplicación del artículo 9 de la Resolución General N.º 18/10, referido al régimen de autorretención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por lo que durante el período indicado no resulta exigible la obligación de practicar dicha autorretención.

Las medidas dispuestas se enmarcan en un esquema de alivio fiscal destinado a los profesionales que se encuentren en regla y colegiados conforme a las leyes que regulan la matrícula. Cabe destacar que este régimen fue aplicado inicialmente en septiembre pasado, con vigencia hasta fines de 2025, y que ahora se amplía su alcance y plazo de aplicación hasta abril de 2026.

Finalmente, como política de estímulo y sostenimiento de la actividad industrial, se mantiene la reducción del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes industriales comprendidos en el Convenio Multilateral, fijada en uno con cincuenta por ciento (1,50%) sobre la base imponible correspondiente a los anticipos del impuesto.

Cabe destacar que en esta misma línea, el primer mandatario anunció la prórroga de la Tarifa Eléctrica Social Provincial hasta el 30 de abril. La medida garantiza una tarifa bonificada para consumos de hasta 450 kWh mensuales y está destinada a los sectores más vulnerables, reforzando el rol del Estado provincial en la protección del acceso a la energía en un contexto de fuertes incrementos tarifarios a nivel nacional.