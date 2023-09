Tras la media sanción a la eliminación de Ganancias, Massa prepara ley IVA y medidas para informales

El ministro de Economía y candidato presidencial ingresó al recinto poco antes de la votación y celebró la media sanción, que contó con el respaldo de los libertarios, el FIT y fuerzas provinciales. "Me permite mostratr la agenda que quiero llevar adelante", explicó. Adelantó nuevas propuestas en el camino de la recuperación de ingresos: el envío de un proyecto para convertir también en ley la devolución del IVA y medidas para trabajadores informales.

Sergio Massa se sentó en el palco que ocupaban los secretarios generales de la CGT cuando arrancaba el discurso de cierre del jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, generando la inmediata reacción de la bancada oficialista que se levantó a aplaudir y la de Juntos por el Cambio que gritaba cosas. El ministro de Economía y candidato presidencial se anotó un punto importante con la media sanción de la eliminación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría de trabajadores. "Me permite mostrar la agenda que quiero llevar adelante, que es la de recuperación de los ingresos", subrayó. Adelantó que está en elaboración el proyecto para convertir en ley también la devolución del IVA a los trabajadores de ingresos medios y bajos y -como adelantó El Destape- confirmó que analizan medidas para trabajadores informales.

La presentación de la iniciativa -que salió por decreto pero acompañada de un proyecto de ley para que los trabajadores quede exentos a partir del año que viene- le permitió a Massa tomar una nueva centralidad y liderar la agenda en la campaña. El proyecto dividió a la oposición y tuvo el respaldo de Javier Milei y el bloque libertario, del FIT, de los partidos provinciales y parte del interbloque federal. En cambio, la bancada de Juntos por el Cambio, que hace de la rebaja de impuestos un dogma y con varios integrantes que se apresuraron a ironizar po la espera del proyecto que creían que nunca llegaría, quedó descolocado y con tensiones internas acerca de qué posición tomar.

"Tuvieron a su máximo líder en 2015 diciendo que el impuesto no se iba a pagar y lo terminó pagando más gente. Hoy podrían haber enmendado ese error", profundizó el candidato en una entrevista nocturna a C5N desde su antiguo despacho en la presidencia de la Cámara de Diputados que hoy ocupa Cecilia Moreau. Durante todo el día, el slogan "El salario no es ganancia" acompañó las comunicaciones del oficialismo. Massa pudo decir que, en su caso, no se trataba de una propuesta para la campaña -como se cansaron de decir los diputados opositores durante la sesión- sino que hacía más de diez años que viene planteando que no corresponde aplicar el impuesto por la reumneración que percibe el trabajador. Por cierto, el impuesto a las Ganancias siempre fue una preocupación central en la agenda de Massa.

En este caso, la propuesta no sólo le sirvió para descolocar a la oposición sino para entusiasmar a buena parte del oficialismo, al fin con una buenas noticias para activar a los propios. En especial a los dirigentes cegetistas de los gremios más importantes, algunos de los cuales llevan muchos años peleando por la eliminación del tributo como Camioneros y Bancarios. Luego de la votación, Massa se abrazó con Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano -los tres secretarios generales de la CGT- y afuera hubo celebración entre los militantes de los gremios que se movilizaron hasta el Congreso para acompañar la sesión.

Por eso, el objetivo de Massa es profundizar con nuevas medidas en los próximos días. El ministro llegó al Congreso a las 17 y se mostró reunido con Cecilia Moreau, el titular de AFIP, Carlos Castagneto, y el de Aduanas, Guillermo Michel, discutiendo la elaboración del proyecto para convertir en ley la devolución del IVA a productos de la canasta básica a monotributistas, jubilados y trabajadores con salarios menores a 700 mil pesos. Al igual que en el caso de Ganancias, la propuesta arrancó este lunes por decreto por un plazo de 90 días, pero la idea es convertirla en ley para que se convierta en algo definitivo.

"Tomamos la decisión de cambiar de raíz el impuesto más regresivo que existe en la Argentina, que es el IVA. No puede ser que un beneficiario de un programa social, una jubilada o un laburante temporario o una empleada de casas particulares, pague el mismo impuesto que el que paga el dueño de un banco, es injusto", avisó Massa el fin de semana. Mientras que la eliminación de Ganancias beneficia a trabajadores y jubilados de ingresos medios y altos, la devolución del IVA impacta en los bolsillos de quienes perciben ingresos medios y bajos. En el caso del impuesto a las Ganancias, dejarán de pagarlo 800 mil trabajadores mientras que el reintegro del IVA aliviará la canasta básica para 22 millones de argentinos.

Todavía estarían quedando afuera los trabajadores informales. Le consultaron a Massa por un adelanto de El Destape, que está evaluando otorgar una suma para ellos, al estilo de lo que fue el IFE durante la época de la pandemia. El ministro lo confirmó. "Estamos terminando de trabajar con la titular de Anses, Fernanda Raverta, y con el equipo económico en una propuesta. Lo que se llama trabajadores informales o changarines, unos tres millones de argentinos, que están dentro de la fuerza productiva argentina pero fuera del sistema económico formal, a los que de alguna manera tenemos que ayudar también a enfrentar la situación que representó la devaluación que el FMI impuso a la Argentina", anticipó sobre una medida que, imaginó, estará lista en los próximos días. Massa tiene hasta el próximo martes 26 como fecha límite para hacer anuncios.