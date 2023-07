Larreta se diferenció de Bullrich: "Es un orgullo la universidad pública"

La precandidata presidencial había dicho que las universidades están "vacías" porque "casi la mitad de la matrícula la ocupan alumnos extranjeros", aunque horas más tarde rectificó su mensaje.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente en las elecciones 2023, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció de su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien había expresado que "las universidades argentinas están vacías de alumnos argentinos porque casi la mitad de la matrícula la ocupan alumnos extranjeros que vienen y toman esos lugares". Al respecto, Larreta expresó: "Para mí es un orgullo la universidad pública en la Argentina".

"Yo no voy a pelearme ni criticar y mucho menos agraviar personalmente a nadie. Estoy para que discutamos las propuestas. Yo demostré en la Ciudad de Buenos Aires mi prioridad por la educación, discutamos cuál es el mejor camino. Yo soy de la universidad pública, soy de la UBA", expresó Larreta en CNN Radio y agregó: "Para mí es un orgullo la universidad pública en la Argentina, la UBA me ha dado una formación valiosísima y además voy a ser el primer presidente argentino economista, que en este momento de tanta angustia económica creo que es un valor". Cuando le repreguntaron por su opinión sobre el tema, profundizó su diferencia con la presidenta del PRO en uso de licencia. "No estoy de acuerdo, ella misma rectificó sus dichos".

"Las universidades argentinas están vacías de alumnos argentinos porque casi la mitad de la matrícula la ocupan alumnos extranjeros que vienen y toman esos lugares. Los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario porque se ha desarmado y destruido la educación", dijo Bullrich en el XVI Foro Atlántico de la Fundación para la Libertad. Horas más tarde, la ex ministra de Seguridad expresó en su cuenta de Twitter: "Nobleza obliga: en mi exposición de esta mañana en el XVI Foro Atlántico, se produjo una confusión que quiero aclarar. En la Argentina, el 50% de los chicos no termina la secundaria y solo el 12% ingresa a la universidad. Nuestras universidades tienen, además, un muy bajo índice de egresos universitarios. Tenemos que trabajar para mejorar el nivel de egresos".

En la respuesta sobre el tema, Larreta aprovechó para resaltar la gestión sanitaria en la Ciudad durante la pandemia. "Así como en la educación, en el tema de salud demostramos junto a Fernán Quirós el manejo de la pandemia, que fue una situación dificilísima, por ahí la más difícil de mi vida, y mantuvimos a todos, tuvimos un sistema de vacunación que fue un ejemplo para todo el país, testeamos a todos los que vinieron a testearse con muchísima agilidad, rápido, pidiendo turnos. Mostramos nuestra gestión, nuestra respuesta, ante un drama mundial que fue la pandemia", añadió. A la vez, respecto a la interna manifestó: "En las peleas se necesitan dos y yo nunca voy a estar de un lado de la pelea, independientemente de lo que los otros digan de mí".

Por último, valoró el resultado electoral de San Juan, donde el candidato de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, se impuso y fue electo gobernador. "Lo de San Juan es una muestra de que lo importante es ampliarnos: sumando es como le vamos a ganar al kirchnerismo", sostuvo.