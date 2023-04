Elecciones 2023: la Ucedé vuelve a tener personería nacional y busca terciar con Milei y Espert

El partido fundado por Álvaro Alsogaray obtuvo el aval de la Justicia Electoral para armar a nivel nacional. Si bien señalaron que están "hablando con todos", los liberales ya adelantaron algunos de los respaldos que darán.

Tras años de mantenerse lejos de los primeros planos de la política nacional, la Unión de Centro Democrático (Ucedé) logró la personería nacional. Según sus autoridades, el objetivo es formar parte de la oferta electoral del liberalismo, que tiene como referentes a los diputados nacionales Javier Milei, José Luís Espert y Ricardo López Murphy.

La jueza con competencia electoral María Romilda Servini avaló la personería político jurídica del partido fundado por el fallecido ex ministro de economía Álvaro Alsogaray, que tiene como presidente del partido a Andrés Passamonti, también titular de la representación en la Ciudad de Buenos Aires. La magistrada constató que el sello tiene la personería en más de cinco distritos - el piso permitido-: Capital Federal, Catamarca, Córdoba, Corrientes y La Rioja. Por el contrario, la jueza no hizo lugar a la oposición presentada por la Ucedé de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, a los notificó en caso de que haya dos sellos con el mismo nombre.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las conversaciones

"Queremos terciar entre los sectores liberales, como los de Milei o Espert que no tienen partido", afirmaron fuentes ucedeístas, que aclararon que están "viendo el escenario y hablando con todos". En efecto, la Ucedé fue en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires 2021 con Espert en el frente Avanza Libertad. También acompañaron al legislador de La Rioja Martín Menem, aliado a a Milei, hace dos años. La experiencia no terminó bien.

En el caso de Milei, dirigente libertario que pregona aplicar un "plan motosierra" a la economía, se indicó que "hay voces del partido que lo ven bien". "No tiene una estructura y creemos que le vendría bien", explicaron, aunque advirtieron: "No vamos a rifar la personería". Desde la Ucedé nacional también reconocieron que tienen "un acercamiento con López Murphy", a la vez que coincidieron con el ex ministro de economía en ver con buenos ojos la precandidatura presidencial de la dirigente del PRO, Patricia Bullrich.

López Murphy se sumó hace dos años a Juntos por el Cambio para abrir una ala liberal de la alianza opositora junto a sus Republicanos Unidos. Ya instalado en ese frente, el "Bulldog" anunció su intención de ser precandidato a jefe de gobierno porteño.

Respecto a los potenciales candidatos, deslizaron los nombres del economista liberal Roberto Cachanosky, que consignaron que es afiliado a la Ucedé, y el propio Passamonti. Sin embargo, señalaron que serían potenciales aspirantes a integrar una lista de diputados nacionales, aunque no dieron precisiones sobre quién representará a la Ciudad o a la Provincia.

Qué es la Ucedé

En las elecciones presidenciales de 1989, la Ucedé, que llevó como candidato a presidente a Alsogaray, se transformó en la tercera fuerza detras del radicalismo y de los ganadores de la elección, el peronismo con Carlos Menem a la cabeza. Menem, que prometió "salariazo" y "revolución productiva", llevó adelante un plan neoliberal más cercano a los lineamientos ideológicos de la Ucedé. Esta afinidad de pensamiento, fue derivando en la llegada de funcionarios ucedeístas al gobierno de Menem. Los casos más emblemáticos fueron los de la ex secretaria de Ambiente María Julia Alsogaray y la ex subsecretaria de interior Adelina Dalessio de Viola.

Entre la llegada al Ejecutivo, las votaciones en conjuntos en los ámbitos legislativos y la sintonía ideológica con el oficialismo de ese entonces, el partido de Álvaro Alsogaray comenzó a ser absorbido por el peronismo en su versión menemista hasta pasar a ser una expresión mínima.

La Ucedé contó, además, con un brazo universitario, la Unión Para la Apertura Universitaria (Upau), que tuvo como presidente al ex concejal porteño Carlos Maslatón, hasta el año pasado, aliado de Milei.

Muestra del impacto que tuvo la Ucedé en la juventud de finales de los ochenta, es la enumeración de dirigentes que con los años tuvieron luego tuvieron trayectorias políticas dispares entre sí, e incluso, respecto a la ideología del partido de Alsogaray. Entre estos se enumeran el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa; el ex vicepresidente Amado Boudou, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray; el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, el ex senador del PRO Federico Pinedo el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro.