La sorpresiva frase Carrió que complica a Juntos por el Cambio: "Más que el 2001"

La líder de la Coalición Cívica cerró un evento junto a Alfonso Prat-Gay. "Acá hay que crecer y ajustar al mismo tiempo. Pero ajustar sobre una clase media sobreajustada es generar una guerra civil", dijo Lilita.

Elisa Carrió lanzó que "el año que viene sea el más difícil de la Argentina, incluso más que el 2001". Fue al participar este jueves de la 11va edición de Argentina Visión 2040, el encuentro anual organizado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Allí, cerró el evento junto a Alfonso Prat-Gay.

"Cuando nos reunimos con los equipos económicos de Horacio Rodríguez Larreta y del radicalismo les dije que el país va a explotar si no se crece y se ajusta al mismo tiempo. Acá hay que crecer y ajustar al mismo tiempo. Pero ajustar sobre una clase media sobreajustada es generar una guerra civil. La gente quiere paz, y la paz se construye paso a paso", expresó Carrió.

"Vamos a un problema de cambios de las reglas de juego, del tipo de cambio y esto es inevitable", expresó Lilita. Y aseguró que para salir adelante será necesario "trabajar paso a paso a lo largo de un año".

Sobre el campo, dijo que "las retenciones son un robo" y que los economistas le dicen que no se pueden bajar. "Y de hecho, para el año que viene no se pueden bajar básicamente retenciones a la soja, solo se pueden bajar dos puntos", añadió.

"Si el principio es que la retención es un robo y que el campo ha sostenido a la industria deficitaria de la Argentina, cómo invertimos moralmente el principio del robo por el principio del préstamo. Es decir, yo te estoy sacando pero no te estoy robando, te doy un bono", lanzó Lilita.

Siguió además: "En consecuencia, lo que se nos ocurrió es eliminar todas las retenciones, dejar sólo soja (que en realidad es la retención que tiene un impacto fiscal), y bajar a 30 e ir bajando en 4 años o en 5 años hasta su eliminación final para equipararnos a Uruguay, pero devolviendo bonos en dólares a 10 años que se pueden invertir", señaló.

La líder de la Coalición Cívica confirmó que junto al larretismo y el radicalismo van a presentar tres proyectos de ley sobre retenciones que tengan como "pilar básico la idea de federalizar la innovación y complejizar la matriz productiva".

"El proyecto pilar son los nodos de innovación. Lo que nosotros estamos pensando es generar en las localidades, en las ciudades y en las pequeñas ciudades, estos nodos que son espacios de oportunidad, son espacios de encuentro y de asociación entre las instituciones tecnológicas, la academia, el sector productivo, y por supuesto los investigadores", afirmó. Y concluyó: "A mí me interesa negociar ideas y no me gustan los cargos. Yo no estoy para los cargos, yo sirvo para la lucha".