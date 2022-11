Kicillof retomó el discurso de Cristina Kirchner sobre la seguridad y cuestionó a la derecha

Al anunciar el inicio de la construcción de 5.500 nuevas plazas penitenciarias, el gobernador utilizó el discurso de la vicepresidenta en el que se refirió a un tema que será discutido en 2023.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retomó el discurso de Cristina Kirchner sobre la seguridad y pidió: "Planificar en serio, no como la derecha". La vicepresidenta había llamado el jueves pasado a un acuerdo político para terminar con la inseguridad.

Fue en el acto en La Plata en el estadio Diego Maradona por el Día de la Militancia. Ahí CFK exclamó ante 60 mil personas: "Terminemos con el debate berreta y cínico de la mano dura. Las fuerzas de seguridad deben responder a las autoridades civiles. De eso debe tratarse la seguridad", argumentó.

El gobernador anunció hoy el inicio de la construcción de 5.500 nuevas plazas penitenciarias, con lo que se llegará a las 12.000, y manifestó que tiene el objetivo de "bajar la reincidencia" una vez que los internos recuperan la libertad.

Allí, Kicillof afirmó: "La policía de la PBA se termina ocupando de algo que no se tiene que ocupar, ni siquiera está preparada y entrenada para hacerlo. Por eso cuando Cristina decía que hablemos en serio de seguridad son estas cosas, hablar en serio de seguridad es construir alcaldías para sacar a los presos de la comisaría".

Explicó el mandatario: "Lo que pasa es que la derecha no habla en serio porque esto implica invertir, pensar, planificar, un Estado presente, todo el trabajo que se ha hecho para instalar las alcaldías en los lugares donde tienen que estar. Esto va a ser un cambio absoluto, no solo no vamos a tener esas condiciones precarias de encierro que se dan en nuestras comisarías, sino que los agentes de la policía de la PBA, que hoy se dedican a hacer algo para lo que no están preparados, no deberían hacer y que sin embargo distrae muchísimos recursos humanos del trabajo de seguridad ciudadana, los policías de la PBA se van a dedicar a aquello para lo que se prepararon y lo que están, que es cuidar a los y las bonaerenses, no a los presos".

Cerró sobre el tema el gobernador de la Provincia de Buenos Aires: "Por eso las alcaldías permiten vaciar las comisarías y quiero decir, es un invento argentino que hoy se está utilizando en el mundo, que es un intermedio entre la comisaría y la cárcel, y va a ser parte del servicio penitenciario. Por eso tengo bastantes cuestiones más, pero quiero ser claro y que se vea la envergadura e importancia de lo que se está haciendo".

CFK, en La Plata, también había expresado sobre el tema para sorpresa de los asistentes: "Las fuerzas de seguridad son una parte de la solución y también son parte del problema si no se subordinan al poder civil". Recordó: "Cuando estuvimos en el Gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano bonaerense. La gente lo pedía porque tenía más confianza". También dijo: "No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo, en vez de tenerlos en el medio de la Patagonia, nadie sabe haciendo qué. Es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo". Y concluyó CFK: "La democracia tiene una deuda en materia de seguridad, ningún partido político lo ha podido solucionar. Hay que olvidar los partidos políticos por una vez en la vida y discutir en serio el tema de la seguridad en nombre de todas las víctimas, en nombre de sus familiares y sus deudos".

Qué anunció Kicillof

Kicillof encabezó el que se realizó el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y al secretario de Obras Públicas de la Nación, Carlos Rodríguez.

Se anunció la puesta en marcha de las obras penitenciarias de Florencio Varela, Moreno, Mercedes, Melchor Romero y de las alcaidías de Ezeiza, Quilmes, Lanús, La Matanza, Tres de Febrero, Moreno y Tigre. En el marco de este plan de infraestructura, se encuentran en la etapa final las obras que darán lugar a 4.100 nuevas plazas y que comenzarán a inaugurarse a partir del 10 de diciembre de 2022 en Almirante Brown, Berazategui, Lomas de Zamora, La Matanza, La Plata, Escobar y Merlo.

"Asumimos con enormes deudas de salud, educación y seguridad, con obras interrumpidas y abandonadas. En definitiva, eran deudas con el pueblo de la provincia. Había una huelga de 16 mil internos porque habían dejado de pagarles a los proveedores de comida y remedios. Además, las cárceles tenían una situación de terrible hacinamiento", rememoró Kicillof.

Luego, destacó que su administración logró "solucionar la huelga de hambre y pagar las deudas", pero percibía "un problema estructural de gravedad" porque se registraba "un total de 52 mil privados de la libertad y lugar para alojar a 24 mil", lo que se produjo una situación de hacinamiento.

"El propio Poder Judicial dijo que era una crisis humanitaria. No se respetaban los derechos humanos básicos. En el gobierno anterior hubo incremento de la población carcelaria: 16 mil nuevos privados de la libertad, pero ese aumento no estuvo acompañado por inversiones para crear más plazas ya que sólo se construyeron mil. Fue una política desastrosa", consideró. En ese sentido, aseveró que "un gobernador no decide quién entra ni quién sale de la cárcel" y cerró: "Me tienen podrido con eso de que soltamos presos. Cansan con esas mentiras, cuando nosotros no tenemos esa potestad", aseveró Kicillof, quien, no obstante, puso de relieve que "sí tenemos la obligación de darles alojamiento".