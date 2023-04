Katopodis: "Si no tenemos en claro qué Argentina queremos, la birome no sirve"

El ministro de Obras Públicas se refirió a la importancia de que el Frente de Todos se organice de cara a las elecciones 2023, en medio de los rumores de candidaturas.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, manifestó este domingo la necesidad de que el Frente de Todos (FdT) se organice de cara a las elecciones 2023, tras la renuncia a la reelección del presidente Alberto Fernández y la exposición de la vicepresidenta Cristina Kirchner en La Plata, en la que dejó en claro que que no tiene intenciones de ser candidata.

Si bien en la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner la Vicepresidenta frenó los cánticos de "Cristina presidenta" y dijo que dio "lo que tenía que dar", el clamor popular y el pedido de candidatura siguieron después del discurso. En ese sentido, Katopodis expresó en diálogo con Radio La Red: "Más que contestarle a Cristina con un cántico, tenemos que organizarnos".

En junio de 2022, Cristina le había pedido al Presidente que "use la lapicera" y, desde entonces, se volvió un tema recurrente en la interna del FdT. El ministro de Obras Públicas, sin embargo, reflexionó: "Si no tenemos en claro qué Argentina queremos y qué historia queremos escribir con la birome, esa birome no sirve para nada".

Además, pese a valorar la posibilidad de una PASO en el Frente de Todos, Katopodis consideró que deben cambiar de enfoque si desean buscar el voto de la juventud. "Tenemos que poder correr un poquito el velo del odio, de la bronca. Tenemos que lograr un corrimiento, tenemos que llevar esa bronca a otro lado. Y esa es una política militante, disciplinada y rigurosa que hay que ejercer y organizar todos los días", remarcó,

Sobre esa cuestión, llamó al FdT a abroquelarse y "estar cohesionados", dos aspectos que el ministro consideró que no están sucediendo. "Nos están entrando las piñas abajo de la cintura, que eso es lo que hay que entender", dijo.

Katopodis pidió que Alberto, Cristina y Massa "se junten"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, pidió el martes que el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, se junten y den una señal política en medio de la corrida del dólar blue.

El ministro señaló que, si eso pasa, "todos los militantes" se pondrán detrás de ellos "para defender el derecho de construir una Argentina más justa". Expresó que "frente al ataque contra nuestro país necesitamos que se junten. Todas y todos los militantes peronistas nos vamos a poner detrás de ellos para defender el derecho de construir una Argentina más justa", afirmó el funcionario nacional en Radio Con Vos.

Con información de Télam