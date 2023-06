Cambiemos arrancó el período de paritarias electorales e impugnaciones

María Eugenia Vidal, más lejana al proyecto de Patricia Bullrich, todavía no definió si le dará su apoyo explícito a Horacio Rodríguez Larreta. Su equipo vidalista, incluyendo a Cristian Ritondo, arrancó a escuchar ofertas de un lado y del otro para decidir. En Formosa y en CABA, dos candidatos fueron impugnados. Las razones por las que creen que no frenarán sus deseos electorales.

Con el mapa de candidatos práctiamente armado, la oposición empezó a encarar la difícil misión de acomodar a los “sueltos” y también de enfrentar, ya en modo campaña, algunos intentos por impedir ciertas candidaturas. Karma. Las presentaciones ante la Corte no son exclusivamente contra el peronismo aunque los resultados probablemente se muestren diferentes.

Aparecieron al menos cuatro incógnitas inmediatas en el aire, dos políticas y dos judiciales. En la primera, el destino de María Eugenia Vidal, su armado y su figura principal en Buenos Aires, Cristian Ritondo. En la segunda, si Jorge Macri podrá ser el nombre de consenso del PRO en la Capital tras haber abandonado la intendencia de Vicente López a semanas del cierre de listas.

La pata política todavía no está tan clara. Vidal, que se bajó de una candidatura presidencial luego de que ninguna encuesta la mostrara con una intención de voto para garantizar una competencia potente, todavía está en tiempos de definiciones, lo que impactará directamente en la visión de su equipo, o al menos de algunos sectores.

Alejada por completo de la Nación y de una postulación en la Ciudad, seguirá como diputada y se verá, más adelante, si el futuro le prepara el terreno para intentar una nueva vuelta por la función ejecutiva. Por ahora, se dedicó a hacer críticas al gobierno nacional, a sugerir medidas para determinadas problemáticas y a apoyar fórmulas de candidatos a lo largo del país. En resumidas cuentas, a mantener presencia como una de las figuras de peso a nivel nacional.

El gran interrogante pasará, entonces, por sus apoyos. Según dijo en privado, Vidal no promocionará a Patricia Bullrich pero todavía está en discusión si, en el corto plazo, le mostrará su banca a Horacio Rodríguez Larreta, tal vez con una foto, con una recorrida o un mensaje. Eso se buscará definir en los próximos días pero, de concretarse, será el regreso a una amistad que pareció tambalear con las decisiones electorales del último tiempo y las jugadas que la acercaron más a Mauricio Macri que al jefe de Gobierno.

María Eugenia no se mostró, aún, del todo segura de ese acompañamiento público. Si bien varias fuentes que la conocen coincidieron en que está más alejada del proyecto de Bullrich, aún no decidió si hará un apoyo total a su amigo de décadas. Lo que sí le recomendaron, habrá que ver si escucha y ejecuta, es que no se quede en el medio, que se defina por alguno.

De lograrse, será un acompañamiento importante para el jefe de Gobierno, sobre todo en tiempos en que encara el sprint final hasta el cierre de listas. En Buenos Aires, por ejemplo, su canciller y tal vez la figura más importante para el vidalismo, Cristian Ritondo, entró en período de paritarias. Al igual que el resto de los seguidores de Mariu, se puso a analizar las ofertas de uno y otro bando para tomar una decisión.

“Todavía no está cerrada” la negociación, dijo una fuente que orbita el universo vidalista bonaerense. La paritaria electoral no solamente se mostró vinculada a lo que pueda querer o no Ritondo para su futuro y los ofrecimientos personales sino también la tajada que pueda sacar el resto del equipo. “Aún no hay nada” seguro, pero en los próximos días está previsto que se generen novedades.

Por lo tanto, el verticalismo estaría ausente en el vidalismo. Si María Eugenia no apoya a Bullrich y analiza un gesto con Larreta, su equipo podría dispersarse hacia uno y otro lado, sin seguirla como un faro. Algo así como un enjambre de micro pymes políticas para encontrar el mejor lugar posible, al cual sacarle más jugo. Pero los espacios son limitados.

A Ritondo el bullrichismo lo quiere como cabeza de la lista de diputados nacionales por Buenos Aires. De ganar la interna, obviamente mantendría el primer puesto. De perderla, quedaríar relegado en la boleta según el criterio elegido para intercalar los nombres de las dos opciones. Se entendió que el jefe del bloque PRO en la Cámara Baja será fundamental para un Congreso muy difícil. No se lo vio como una posibilidad para el Senado y él tampoco gustó de esa opción.

Sin embargo, la negociación no se mostró concluída. Hace diez días, el santillismo empezó a mantener conversaciones con Ritondo bajo la premisa de que él está mucho más cómodo en el armado de Bullrich pero con chances de encontrar una buena negociación. Cristian es amigo de ambos, tanto de Grindetti como de Santilli.

En lo judicial, la oposición también empezó a enfrentar algunas impugnaciones. En Formosa, por ejemplo, Francisco Paoltroni, precandidato a gobernador y etiquetado como el “Milei” de la provincia, denunció tanto a Gildo Insfrán, actual mandatario del peronismo, como a Fernando Carbajal, ex juez, diputado de la UCR y postulante de Cambiemos en el territorio.

Ante la Justicia local, a Carbajal le cuestionó no cumplir con los ocho años de domicilio en Formosa requeridos por la Constitución. Como ya contó El Destape, el impugnado dijo que el denunciante confundió “domicilio” con “residencia” ya que la máxima ley provincial marca la obligatoriedad de la segunda y no de la primera.

Si bien reconoció que volvió a tener domicilio legal formoseño en 2018, aseguró que la residencia fue ininterrumpida y que, pese a trabajar en Corrientes, vivió en sus tierras y su familia se desarrolló allí desde 1988, cuando decidieron asentarse. Por lo tanto, esperó que no haya trabas a su postulación aunque anticipó una batalla legal, hasta llegar a la Corte, en caso contrario.

El que ya anunció un viaje a la Corte fue Nito Artaza, precandidato a jefe de Gobierno por el espacio Cambio Popular. Realizó una acción de declaración de certeza, primero ante el tribunal electoral porteño, sobre la postulación de Jorge Macri por considerar que viola la Constitución de la CABA al no estar “conforme a derecho”, ya que “es público que nació en la ciudad de Tandil”, “fue intendente de Vicente López y no cumple con los cinco años que exige la Constitución de la Ciudad antes de la presentación de una candidatura”.

La presentación, que en principio se pensó para el lunes, probablemente se demore hasta el martes o el miércoles y se hará en paralelo a la realizada en la CABA, que aún no respondió. "La Corte dejó abierta la puerta luego de San Juan y Tucumán", le dijo Artaza a El Destape. En su fallo, sobre todo sobre la interpretación constitucional de la candidatura de Sergio Uñac, el máximo tribunal se autofacultó para entrometerse en las Cartas Magnas de las provincias con la excusa de garantizar el principio del republicanismo.

Artaza irá con el mismo planteo con el que recurrió al tribunal electoral de la CABA ya que uno de los pilares de su precandidatura radica en la necesidad de "partir de la transparencia administrativa. Jorge Macri puede decir 'voy a poner orden' y es el primero que viola la ley", dijo el dirigente de Cambio Popular.

Para el sector referenciado en Jorge Macri, la declaración de certeza y la candidatura del ministro de Larreta no son competencia de la Corte y aseguraron, en reiteradas ocasiones, que el funcionario “cumple con los requisitos” para presentarse en la CABA, en Vicente López y como gobernador bonaerense, si quisiera. El truco, al igual que el caso formoseño, es la diferencia entre “domicilio” y “residencia”.

Para ser alcalde bonaerense, es necesario ser “vecino del distrito con un año de domicilio anterior a la elección” (artículo 191 de la Constitución provincial). Macri tiene domicilio en La Lucila, en un departamento en el que vivió hasta el 2015 cuando se mudó, sin cambiar la dirección en el documento, a una vivienda en la Capital Federal. Tras casarse, hace pocos meses, se mudó con su esposa a un hogar en la coqueta avenida Del Libertador.

En tierras porteñas, según la Constitución, los dirigentes que opten por presentarse a la categoría de jefe de Gobierno deberían reunir “ser nativos de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección” (artículo 97 de la Carta Magna de la Capital). Lo que se argumentó, entonces, es que si bien Macri tiene domicilio legal en Buenos Aires, reside en CABA hace casi ocho años.

Por lo tanto, si quisiera, no sólo estaría habilitado para postularse en Capital Federal sino también como intendente de Vicente López o como gobernador bonaerense por haber nacido en Tandil. Una triple simultaneidad. Entonces, no le vieron ningún tipo de destino a la presentación y se mostraron confiados en que la candidatura de DJ Macri quedará firme.

Para Artaza, sin embargo, Macri "puede aducir que tenía residencia" pero advirtió que ésta no sólo implica presencia recurrente en un lugar sino el desarrollo de todas sus actividades y su vida. "Si hacés cinco años acciones administrativas" en Vicente López, como alcalde, "es porque residís ahí", sostuvo el actor. Este será uno de los argumentos que llevará a la Corte y, además, hará un pedido en el juzgado electoral de La Plata para que se informe el domicilio que rigió el lugar de votación de Jorge en los últimos comicios, "cuándo lo presentó y dónde reside".

Según el candidato de Cambio Popular, otro factor clave radica en el artículo 74, inciso a, del Código Civil y Comercial de la Nación en el cual se estipula que "los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar que deben cumplir sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión". Con estas herramientas y un antecedente similar del 2010 contra Adrián Pérez, dirigente de la Coalición Cívica, buscará impugnar la postulación.