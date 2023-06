Cambiemos apuesta a que el caso San Juan se replique en Formosa

En San Juan se celebró el fallo por su "respeto" a la Constitución aunque se "lamentó" haber llegado a la instancia judicial para resolver esta candidatura. En Formosa se sintió como propio aunque no lo haya sido. Un párrafo llevó a pensar que la situación se resolvería, allí, de la misma manera, por lo que se recibió con "alegría", "ilusión" y "expectativa".

El fallo de la Corte Suprema que le negó la candidatura a Sergio Uñac en San Juan fue recibido con más "alegría" y "expectativa" entre la oposición de Formosa que en la misma fuerza de la provincia afectada. En la zona cordillerana, desde Juntos por el Cambio se puso en valor el "respeto" por la Constitución y la posibilidad, ahora sí, de poder ir a las urnas a elegir gobernador y vice con la particularidad de que no habrá tracción de abajo hacia arriba ya que las categorías locales fueron electas en la fecha pautada y manipulada por el máximo tribunal.

El Poder Judicial se volvió un actor central de estas elecciones, ya sea para la resolución de disputas internas en la alianza opositora cuando no pudo resolver sus propias peleas, o para la cancelación de candidatos peronistas con fuerte tracción electoral para ganar y retener provincias bajo este signo político. En Tucumán, se tuvo que bajar Juan Manzur, actual gobernador y (ex) postulante a vice, para garantizar los comicios. En San Juan, Sergio Uñac directamente fue negado por tres de los cuatro supremos. Restará ver las repercusiones en Formosa, donde se celebró esta última decisión, y en Buenos Aires para la categoría de intendentes.

Desde San Juan, Marcelo Orrego, uno de los candidatos de Cambiemos, el más fuerte dentro de su lema, celebró el fallo de la Corte porque "no hace más que darle a nuestra Constitución el valor y la fortaleza que tiene que tener para que ningún gobernante esté por encima de la ley". En diálogo con El Destape, el actual diputado recordó que el reclamo tiene al menos dos años, aunque no fue JxC el que hizo la presentación judicial que derivó en esta situación.

Al precandidato opositor no le sorprendió el sentido del fallo de la Corte porque, dijo, ya se había pronunciado en forma similar en otros casos provinciales por lo tanto era esperable. "Sí me sorprendieron los tiempos", una de las grandes críticas que hizo porque la resolución llegó pocas horas antes de la ida a las urnas.

Para Orrego, "solo se pueden cumplir tres periodos en los cargos de Gobernador y de vice pero, lamentablemente, hubo que llegar hasta esta instancia para que nos dieran la razón". Todavía no hay fecha para las elecciones, aunque podrían ser a principios o mediados de julio. Sólo se elegirán las máximas categorías ya que el resto se sometió al voto popular el 14 de mayo, cuando deberían haber ocurrido los comicios.

El desdoblamiento fue una de las críticas hechas por la oposición que quería votar todas las categorías juntas. En la previa, se consideró que Orrego tenía la elección ganada y que el parate judicial lo perjudicó, puntualmente al quitarle tracción de abajo hacia arriba. Para el candidato, sin embargo, la "tracción es del aparato" y "quien tiene la mayoría de los municipios es el oficialismo", pese a que Cambiemos ganó algunos distritos, incluida la capital, hace dos semanas. Por lo tanto, la falta de empuje podría perjudicar más al Frente de Todos.

De todos modos, recién podría hacerse una lectura parcial el día de la elección. "No nos perjudica porque no tenemos el aparato pero nunca lo vamos a saber" porque no habrá simultaneidad. Sin embargo, reflexionó sobre el resultado simbólico que tuvo la categoría a gobernador invalidada del 14 de mayo, una suerte de botón de muestra. Celebró haber sido la fórmula que sacó más votos pero, por el sistema de lemas, quedó afuera por haber perdido en la batalla fuerza política contra fuerza política.

Sobre el impacto de este caso en la avanzada contra Gildo Insfrán en Formosa, Orrego no se metió de lleno por no conocer a fondo su Constitución, pero marcó una diferencia con la de San Juan. Analizó que en la provincia del Norte el texto es muy claro con la admisibilidad de la reelección indefinida, mientras que en la cuyana no está explicitado. Por lo tanto, la interpretación quedó abierta. Sin embargo, se mostró en contra de lo habilitado para los formoseños y aseguró que, de resultar electo en su territorio, eliminará la ley de lemas y sólo permitirá una segunda vuelta.

En Formosa, el fallo se leyó casi como propio. Puntualmente un párrafo de la página 46 en el que, para la Corte, "no existe duda de que habilitar que una persona se desempeñe durante dieciséis años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales impone un costo intolerablemente alto a los valores que encarna el sistema republicano". Según esta lectura, la "perpetuidad" generaría "una significativa concentración de poder que erosiona la separación de poderes" y "rompe las condiciones generales de igualdad en la competencia electoral".

Fernando Carbajal, ex juez, actual diputado radical y candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, le dijo a El Destape que "es muy claro y muy contundente" el fallo del máximo tribunal porque ratificó lo que él dijo hace tiempo, que "si violás el artículo 5º de la Constitución, la Corte tiene que intervenir". Ese apartado de la Carta Magna especifica que "cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional". Según los denunciantes, los candidatos peronistas impugnados en las distintas latitudes se mostraron en una situación contraria a él.

Por lo tanto, para Carbajal, la resolución de la Corte sobre el caso Formosa "tiene que ir en el mismo sentido", así que se definió "expectante". Aún se desconocen los tiempos de la definición, podrían ser horas o semanas, pero la velocidad respecto de la situación de San Juan generó cierto hormigueo de proximidad.

El escenario electoral en la provincia, además, se mostró complejo, lleno de indefiniciones producto de múltiples impugnaciones que se hicieron a candidatos a gobernador - Gildo Insfrán y el propio Carbajal - y 32 postulantes a intendentes. Por lo tanto, la oficialización de los nombres que irán a las urnas se demoró. Tendría que haber sido el lunes pero no sucedió.

Francisco Paoltroni, "el Milei de Formosa", fue el que denunció a Carbajal por no cumplir, presuntamente, con los años de residencia necesarios para postularse a la categoría de gobernador. Por Constitución, debe demostrar al menos "ocho años de residencia previa, real y efectiva" en la provincia pero el hombre de Cambiemos hizo el cambio de domicilio legal en 2018, luego de haberse registrado en Corrientes por trabajo.

Según le dijo a este medio, tuvo domicilio en Formosa desde 1988 y luego de varios años lo mudó a Corrientes para volver a su provincia hace cinco. "Pero la residencia siempre fue en Formosa" con su familia y sus hijos educados allí. La Carta Magna provincial no habla, entonces, de domicilio legal sino de residencia por lo que entendió que esto no debería avanzar, pero "es un Tribunal de Gildo". En caso de tener un fallo en contra, adelantó que continuará con la "pelea judicial" ante el "Tribunal Superior" provincial para luego hacer un per saltum y llegar a la Corte Suprema.

La otra denunciante de Insfrán, Gabriela Neme, candidata a la intendencia de la capital formoseña, también se apegó a la misma respuesta para validar la postulación de su compañero de alianza. Para Cambiemos sería realmente problemático que prosperara la impugnación por falta de alternativas potables para disputar el cargo.

A diferencia de Carbajal que impugnó a Insfrán antes de su inscripción como candidato, Neme esperó a que esa instancia se concretara para elevar el mismo pedido: que el gobernador no se pueda presentar y que se suspenda la elección de esa categoría hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Con el fallo de San Juan, el ambiente cambió la energía. "Lo recibimos con mucha alegría porque hay uno de los párrafos que es contundente" (en referencia al citado apartado sobre la "perpetuidad") y si bien "no habla de Formosa, es como si hablara".

Por lo tanto, la candidata dijo estar "ilusionada" con la posibilidad de suspender la candidatura de Insfrán antes del 25 de junio. En caso de poder hacerlo, tal vez puedan celebrarse los comicios. La fecha todavía no se conoce pero la Corte podría sorprender en cualquier momento y abrir, también, una puerta para impedir que los intendentes de Buenos Aires puedan ir por otro mandato pese a que una ley provincial así lo determinó.