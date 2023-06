Juntos por el Cambio quiere definir hoy la eliminación del derecho a protestar contra su plan de concentración de la riqueza

El Jujuy de Gerardo Morales comenzó el proceso que proyecta la derecha a partir del 10 de diciembre de 2023. Represión, explotación de los recursos naturales a espaldas del pueblo y un feroz plan de ajuste.

Así como en diciembre de 2015 Gerardo Morales en Jujuy encarceló a Milagro Sala sin obstáculos y así dio luz verde a la persecución y encarcelamiento de decenas de dirigentes políticos, gremiales y empresarios de medios, esta vez el mismo Morales comenzó el proceso que proyecta la derecha a partir del 10 de diciembre de 2023: la explotación a espaldas del pueblo de los recursos naturales estratégicos y el desarrollo de un plan de ajuste y concentración del ingreso sostenido con represión.

Dos artículos de la reforma constitucional provincial -el 36 y el 50- habilitan al Estado a disponer de tierras en territorio de los pueblos originarios para la explotación de litio mudando a los pueblos a otras tierras e incluso lo habilita a poner en duda su origen.

Esos dos artículos fueron los que luego de varias jornadas de lucha, el gobernador de Jujuy dijo que él solo, sin que medie la convención constituyente, iba a eliminar. Ahí Morales nos dijo a todos que la convención constituyente es él. A esta hora si se ingresa a la página de la convención esos artículos aún están.

El otro objetivo de la Constitución es resguardarse de los riesgos que advirtió Elisa Carrió para llevar a cabo el plan de ajuste salvaje: la posibilidad de ser juzgados por delitos de lesa humanidad.

En el capítulo 5ª de la constitución Morales prohíbe taxativamente las manifestaciones que impidan el ejercicio de otros derechos, entre ellos el de “libre circulación” y el del “disfrute de lugares públicos”. Un lugar público es una plaza. Un lugar público es una vereda.

Artículo .- DERECHO A LA PAZ SOCIAL Y LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA PACÍFICA 1.

3. El Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras.

4. La ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica. Esta ley deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos:

1) el ejercicio regular de los derechos no podrá ejercerse de manera violenta, o que impida u obstaculice el ejercicio de otros derechos;

2) la reglamentación del ejercicio del derecho a la manifestación, ante casos en los que sea necesaria la gestión adecuada de la misma para garantizar el disfrute común del espacio público, o la libre circulación de las personas u otros derechos de las demás personas;

3) la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia.

No solo no se puede cortar calles. No se puede manifestar en lugares públicos. Si querés quejarte hacelo en tu casa.

Si estas leyes hubieran regido en la historia de la humanidad seguiríamos en la época de la esclavitud porque no hubieran existido esas luchas, en la época en la que no votaban las mujeres, en la que no existían el horario laboral, las vacaciones, el aguinaldo, la jubilación…

Con la reforma de Morales hubieran ido presos los productores que cortaron rutas en 2008, los que reclaman por los cortes de luz, los que lo hacen por un femicidio, los caceroleros contra Cristina y los manifestantes anticuarentena, como Luis Brandoni y Hernán Lombardi.

El pueblo jujeño esta vez reaccionó distinto que en 2015 con el encarcelamiento de Milagro Sala. El pueblo jujeño no lo permitió. Morales tuvo que anunciar la eliminación de los dos artículos referidos al uso de las tierras en manos de pueblos aborígenes para explotación del litio. Luego de eso el pueblo siguió luchando por el derecho a protesta.

Morales contestó con una feroz represión que incluyo infiltrados y camionetas sin identificación que fueron a sacar gente de sus casas como en las épocas más oscuras, pero no logró doblegar al noble pueblo jujeño.

Por eso salió todo Juntos por el Cambio a apoyar a Morales, porque el éxito o fracaso de Morales es el éxito o fracaso de su plan de entrega de recursos naturales estratégicos a espaldas del pueblo y de ajuste salvaje con represión.

La derecha confía en que la sociedad esté lista para apoyar la violencia institucional nuevamente. Incorporaron en el discurso público “cárcel o bala”, incorporaron “exterminar al kirchnerismo".

Años de demonización y deshumanización del kirchnerismo les hacen pensar que pueden hacer lo que quieran con ellos y acusar a todo el mundo de serlo. En Jujuy acusaron a ese pueblo en las calles de ser kirchnerista. El gobernador presentó una sola prueba en un tweet con una foto de un militante de La Cámpora y tuvo que eliminarlo porque era una foto de 2022.

No fueron kirchneristas ¿Y si lo hubieran sido, qué? ¿piensan que años de demonización eliminaron sus derechos?

Lo que ocurra en los próximos días define el futuro. Morales debe eliminar las restricciones al derecho a protesta y para eso todo el arco político y gremial debe luchar por ese objetivo. Si Juntos por el Cambio -que se unió atrás de Morales porque sabe que esta es la gran pelea- logra eliminar el derecho a protesta tendrá las manos libres para la entrega de los recursos naturales sin dar cuenta a la sociedad de los negocios que haya atrás o de la distribución justa o injusta del resultado de la explotación de recursos que son de todo el pueblo argentino.

Si Juntos por el cambio logra este objetivo irá por la eliminación del derecho a protesta en todo el territorio nacional. No es con un tweet que el presidente de la Nación y la vice presidenta deben enfrentar este desafío. Deben tomarlo como lo que es: una amenaza a las libertades individuales de consecuencias históricas, y actuar en consecuencia.