Insaurralde, su ministro de Economía y blanqueo: las definiciones de Massa tras el debate

El candidato de UP habló de todo tras su intervención en Santiago del Estero. Opinó de la situación del ex candidato en Lomas de Zamora, contó su idea sobre su sucesor si gana las elecciones y cuál es su próxima apuesta en el Congreso.

Sergio Massa dio su primera entrevista tras el debate presidencial en Santiago del Estero y de cara a las elecciones 2023. Opinó de la situación del ex candidato en Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, contó su idea sobre su sucesor en el Ministerio de economía si gana las elecciones y cuál es su próxima apuesta en el Congreso, con el blanqueo como protagonista.

En una entrevista en C5N con Jorge Rial, el primer tema que tocó Massa fue sobre Insaurralde. Siguió lo dicho anoche apenas terminó el debate. Consideró importante haber podido "darle una respuesta a la sociedad" frente al "error de esa magnitud" cometido por el ex jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, quien viajó con una modelo a Marsella, España.

"Frente a un error de esa magnitud lo mejor era darle una respuesta a la sociedad; no somos todo lo mismo, mientras tanto Pepín Rodríguez Simón sigue prófugo", declaró Massa. Insaurralde renunció a su candidatura hoy por la mañana.

En esa misma línea, el ministro de Economía expresó: "Somos todos grandes, todos tenemos mucha formación en esto y frente a un error de esa magnitud lo mejor era resolver, cortar rápido, darle una respuesta rápida a la sociedad".

En otro tramo de la entrevista le dedicó unos minutos a Mauricio Macri y lanzó una frase sobre la relación con Horacio Rodríguez Larreta. El ministro-candidato aseguró que "Macri destruyó en el camino" a Larreta y que el ex presidente inclinó la balanza en favor de Patricia Bullrich durante la campaña. Y contó: "Yo soy amigo de Larreta. Hace 20 años".

Fue en el contexto de volver a pedir un gobierno de unidad nacional con gente del PRO, larretistas, radicales y hasta dijo que convocaría a los liberales del espacio de Javier Milei adentro de su gobierno.

Por otro lado, Massa afirmó que la oposición "no quiere votar" en el Congreso nacional el blanqueo de capitales para que no se sepa quiénes son los ciudadanos que tienen cuentas en Estados Unidos, a partir de un acuerdo sellado entre ese país y Argentina.

El candidato de UP detalló que su iniciativa de blanqueo de capitales está acompañada con un acuerdo sellado con EEUU que le permite a la argentina "el acceso a toda la información de los que tienen cuenta" en el país del Norte y, por eso, -dijo- "hay muchos (legisladores) que no quieren".

Dijo que esa es su próxima apuesta en el Congreso para intentar aprobarla junto a un proyecto novedoso que consiste en una moneda digital argentina, que permitiría reducir los fondos en negro y no declarados.

"La economía digitalizada también rompe los bolsones de corrupción porque es el límite más franco y duro que se le puede poner a la corrupción. Voy a mandar, dentro de poquito, la ley que crea la Moneda Digital Argentina al congreso porque hay más 100 países que ya lo están haciendo", expresó Massa.

El ministro contó que Noruega y Suecia son los modelos conocidos y exitosos en cuanto a la implementación de una moneda digital pero señaló que en la región, países como Brasil ya están implementando la medida. "Con Brasil tenemos mucho comercio bilateral, mucho trabajo complementario y sinérgico y tenemos que tener una mirada común y el Mercosur en ese sentido es central", indicó.

"La oposición no quiere votar porque el blanqueo viene acompañado del acuerdo que firme con el gobierno estadounidense que me da acceso a toda la información de aquellos que tienen cuentas en Estados Unidos. Se ve que hay muchos que no quieren", dijo Massa.

Massa se metió con los fugadores de dinero. "Como un gesto al gobierno de Estados Unidos, que nos dio acceso a un mecanismo privilegiado que es el de información automática de ciudadanos argentinos que tienen cuentas en su país, sería muy bueno que la oposición se siente en el recinto y lo vote. Salvo que estén protegiendo a alguien que no sabemos", agregó el ministro, y dijo que de todas maneras "ahora o en marzo del 2024 esa información va a llegar".

No dio pistas aun de su posible ministro de Economía en caso de ganar. Se especulaba con Roberto Lavagna pero no quiso dar nombres y explicó por qué. Además, definió cómo sería su Ministerio de Hacienda si es Presidente.

Contó que no quiere dar nombres aun. "No quiero entrar en el revoleo de cargos como si fueran caramelos. Yo cuando veo que los candidatos dicen 'este va a ser secretario o ministro de tal cosa'. Digo: 'loco, ¿por qué no terminás de cazar la liebre antes de comertela?".

Además detalló: "Mi Ministerio de Economía no va a ser igual al mío". Y expresó: "El área productiva tiene que estar más asociada al comercio exterior, que tiene que tener un anclaje con la Cancillería. Yo quiero embajadores que vendan". Y dio como ejemplo a Daniel Scioli en Brasil.