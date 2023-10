Tras el pedido de Massa, Insaurralde renunció a su candidatura en Lomas de Zamora

Luego del escandaloso viaje de Martín Insaurralde a Europa, el dirigente renunció a la Jefatura de Gabinete bonaerense. Ahora también bajó su candidatura como primer concejal en su distrito: Lomas de Zamora.

Tras las viralización de las imágenes de su viaje a Europa con la modelo Sofia Clerici, Martín Insaurralde bajó su candidatura a concejal de Lomas de Zamora. Lo hizo luego de que se lo pidiera el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, ante los medios luego del debate en Santiago del Estero. El dirigente ya había renunciado a la Jefatura de Gabinete bonaerense.

El sábado por la tarde, el gobernador Axel Kicillof también le había aceptado la renuncia como Jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, y luego publicó un comunicado en el que asegura que "no podemos distraernos ni perder tiempo". Asimismo, remarcó que 'he decidido también enviar a la Legislatura Provincial un proyecto de ley donde disponemos disolver la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyas funciones sustantivas serán absorbidas por otros ministerios". "No podemos distraernos ni perder tiempo. La celeridad con la que se resolvieron las cosas pone de manifiesto con claridad cuál es mi posición y mi decisión", cerró.

La aceptación de la renuncia fue oficializada el mismo sábado a través del decreto 1815 publicado en el Boletín Oficial del distrito. "El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aceptó esta noche de manera inmediata la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de jefe de Gabinete de Ministros. El cese en el cargo fue ratificado por el decreto 2023-1815 y rige a partir del día de la fecha", señaló el Ejecutivo provincial en un comunicado.

Por otra parte, el Gobernador impulsó la disolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros en la Provincia de Buenos Aires. Sobre el proyecto de ley, que apunta a modificar la ley de ministerios y que debe enviarse esta semana a la Legislatura, fuentes gubernamentales afirmaron a El Destape que "Kicillof lo enviará este semana".

Sobre dicha resolución, Carlos Bianco, jefe de Asesores bonaerense provincial, dijo en El Destape Radio que la decisión tomada implica "reestructurar algunas áreas", aunque el dirigente llevó tranquilidad a los y las trabajadoras: "Que haya absoluta tranquilidad para los trabajadores porque esto no implica la eliminación de ningún puesto de trabajo, sí de algunos cargos políticos". Además señaló que "las áreas sustantivas van a depender de otras dependencias u áreas de otros ministerios".

El escándalo Insaurralde

Durante la jornada del sábado trascendieron ostentosas imágenes suyas con la modelo Sofía Clerici a bordo de un yate en el Mediterráneo. Las lujosas vacaciones de Insaurralde a bordo del yate no pasaron desapercibidas en las redes sociales y se viralizaron rápidamente. Las fotos mostraban copas de champagne, carteras, relojes de marca, y hasta se viralizaron videos de ambos teniendo sexo.

Fuentes gubernamentales detallaron a El Destape que durante el sábado Kicillof estuvo ocupándose del tema en la residencia provincial y, tras conversar con Insaurralde, convinieron que la mejor opción era que presente la renuncia. Según detalló Carlos Bianco, jefe de Asesores bonaerense de Kicillof, "el Gobernador se enteró mientras daba un discurso en la Quinta de Perón en San Vicente por los 80 años de la Unión Obrera Metalúrgica'.

Vale recordar que luego de la derrota del Frente de Todos en las PASO de 2021, Kicillof convocó a Insaurralde como jefe de Gabinete bonaerense, tras la reestructuración del Gobierno provincial. Estos cambios se dieron en espejo con las modificaciones que se hicieron en el Gobierno nacional tras la derrota en las legislativas. Para hacerle ese lugar, el Gobernador movió a uno de sus hombres de máxima confianza, Carlos Bianco, al cargo de jefe de Asesores. Insaurralde, por su parte, pidió licencia como intendente de Lomas de Zamora.