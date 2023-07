Fuerte spot de un candidato de Larreta para las elecciones 2023: "Los argentinos somos mal educados"

Un dirigente de la lista de diputados nacionales del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio lanzó un anuncio electoral, intentando poner la educación como eje. Qué dijo.

Un dirigente que integra la lista de diputados del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta emitió un fuerte spot publicitario, de cara a las elecciones 2023.

Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica y primer precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la boleta de Rodríguez Larreta, lanzó una publicidad cuya primera fras es "los argentinos hace tiempo que somos mal educados".

En ese marco, Ferraro comienza enumerando que hay "docentes que viven de paro", que "el 46% de los chicos de 3er grado no comprendan lo que leen" y que "9 de cada 10 estudiantes no termine la secundaria a tiempo y con los conocimientos adecuados", anternando con la frase "eso es mala educación".

Cuando cuestionó a los "docentes que viven de paro", el spot del candidato de la ciudad de Buenos Aires mostró una imagen de Roberto Baradel, líder de Suteba, gremio de los educadores de la provincia de Buenos Aires.

"Tenemos que recuperar la educación para poder construir un futuro para la Argentina", planteó eldirigente que responde a Elisa Carrió, señalando que se lograría con "190 días de clases asegurados, con docentes comprometidos y formados, con acompañamiento para quienes más lo necesiten, con prácticas modernas acordes a los tiempos que corren"

De esta manera, el "lilto" instó a hacer "una revolución de la educación" y cerró con el slogan de la campaña larretista: "Hagamos el cambio de nuestras vidas".

Larreta prometió modificar la edad de imputabilidad

Rodríguez Larreta, continúa con su agenda de cara a las elecciones 2023 y detalla, por medio de diferentes actos y acompañado por diversos dirigentes, el plan de Gobierno con una serie de propuestas por si triunfa -tras las PASO- en las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Esta semana, se abocó al eje de Seguridad desde Rosario y enumeró iniciativas como la intervención del Ejército para combatir el narcotráfico, "una suerte de FBI", proponer un nuevo Código Penal, modificar la edad de imputabilidad en menores y promover los juicios por jurados, entre otros.

En un acto realizado en Santa Fe, acompañado por su precandidato a vicepresidente Gerardo Morales y el candidato a gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro -quien ganó la interna ante Carolina Losada el pasado domingo-, el actual jefe de Gobierno porteño señaló que Rosario tiene dos caras: por un lado, la del polo agroindustrial más grande del mundo y por el otro, aquella que es "sinónimo de tragedia y miedo, abandonada por el Gobierno" tanto nacional como provincial. "La violencia nos va matando de a poco, directa o indirectamente. No puede ser normal, no lo podemos aceptar, no merecemos el miedo y el abandono", marcó.