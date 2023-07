Las 14 propuestas y los 3 objetivos de Larreta contra la inseguridad para las elecciones 2023: Juicio por jurados, FBI y nuevo código penal

El precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio presentó sus propuestas para combatir la inseguridad y prometió crear una fuerza de elite para frenar el narcotráfico. Además, anunció que impulsará una modificación en la edad de imputabilidad y promoverá el juicio por jurados.

El precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, continúa con su agenda de cara a las elecciones 2023 y detalla, por medio de diferentes actos y acompañado por diversos dirigentes, el plan de Gobierno con una serie de propuestas por si triunfa -tras las PASO- en las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Esta semana, se abocó al eje de Seguridad desde Rosario y enumeró iniciativas como la intervención del Ejército para combatir el narcotráfico, "una suerte de FBI", proponer un nuevo Código Penal, modificar la edad de imputabilidad en menores y promover los juicios por jurados, entre otros.

En un acto realizado en Santa Fe, acompañado por su precandidato a vicepresidente Gerardo Morales y el candidato a gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro -quien ganó la interna ante Carolina Losada el pasado domingo-, el actual jefe de Gobierno porteño señaló que Rosario tiene dos caras: por un lado, la del polo agroindustrial más grande del mundo y por el otro, aquella que es "sinónimo de tragedia y miedo, abandonada por el Gobierno" tanto nacional como provincial. "La violencia nos va matando de a poco, directa o indirectamente. No puede ser normal, no lo podemos aceptar, no merecemos el miedo y el abandono", marcó.

Frente a esto, siguiendo la línea de propuestas anteriores, Rodríguez Larreta señaló que junto a Morales llevarán adelante "una verdadera revolución de la seguridad" que tiene como principal y único objetivo que argentinos y argentinas recuperen "la tranquilidad y la paz" en el país. "Desde el 10 de diciembre nuestro compromiso es que las fuerzas federales trabajen codo a codo con la provincia para combatir el narco", indicó ante la posibilidad de ganar ambas elecciones.

En primer lugar, el mandatario porteño destacó que el Ejército Argentino intenvendrá en la situación "para cuidar nuestra soberanía, blindar las fronteras y controlar que no entren ni drogas ni armas"; además, enviarán cerca de 10 mil efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal en "las zonas más calientes de la droga", las más críticas del país, como lo son Rosario, el oeste del Conurbano Bonaerense y el sur de la provincia de Córdoba, según enumeró. "Vamos a crear el Grupo de Elite Antinarcotráfico, con los mejores hombres y mujeres de todas las fuerzas. Una suerte de FBI, que van a controlar con tecnología de punta a las mafias que cometen delitos complejos", sumó.

Por otro lado, Rodríguez Larreta manifestó que impulsarán y posteriormente aprobarán en el Congreso de la Nación la ley de extinción de dominio, para incautar los bienes y el dinero a los criminales mientras se resuelve su condena a través de un proceso judicial. "No puede ser que mientras están en proceso usen la plata que robaron para contratar sicarios y mandar a matar", lanzó. En esa misma línea, confirmó que van a construir módulos en las cárceles con inhibidores de señal para que no envíen órdenes desde allí ni manejen las organizaciones criminales. "Y vamos a construir cárceles de máxima seguridad, bien lejos de las grandes ciudades, para que los narcos estén presos y aislados", completó.

"Nuestros diputados y senadores van a proponer y a aprobar un nuevo Código Penal. Los delincuentes se modernizaron y el Código no, tiene 102 años. En ese momento no existía la tecnología o el narcotráfico. Acumuló más de 900 modificaciones y parches, hoy inentendibles", añadió. También impulsará un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil (entre los 14 y 18 años) para, por un lado, "evitar que los chicos entren en definitiva al mundo del delito, que no sean usados como soldaditos por los narcos" pero, por el otro, quien cometió un crimen "tampoco puede estar en la calle como si nada", agregó.

Asimismo, Larreta aseguró que utilizarán las cámaras de reconocimiento fácil y equipos especializados de las distintas fuerzas de seguridad para "ir a buscar a los prófugos" de la justicia. También avanzarán con la implementación del nuevo sistema acusatorio federal -con prioridad en Rosario- para lograr una Justicia más rápida y eficiente donde los juicios penales serán orales y el poder de investigación lo tendrán los fiscales "para bajar de años a meses" la duración de aquellos procesos. "Y vamos a promover el juicio por jurados", marcó.

A dichas propuestas, se suman otros dos puntos: uno referido al cuidado de víctimas y el otro al cuidado de las fuerzas de seguridad. En primer lugar, brindarán asistencia, acompañamiento psicológico, ayuda económica y asesoramiento gratuito a quienes son víctimas de un hecho de inseguridad. Para esto, volverán a tener el control de las calles de los barrios más violentos llevando más policías, instalando cámaras, iluminando espacios. En segundo lugar, darán a policías el entrenamiento y el equipamiento adecuado (que tengan por lo menos un año de prácticas y cada uno posea chaleco, arma reglamentaria, handy, tecnología y una pistola Taser) y promoverán beneficios para la profesión como mejoras en el salario, facilidades en el acceso a la vivienda y un sistema de salud de calidad.