Emilio del Guercio y una curiosa frase de cara a las elecciones 2023: "Spinetta no votaría"

El ex integrante de Almendra, banda que compartió con Luis Alberto Spinetta, comparó al kirchnerismo con el fascismo, del que afirmó que "tiene internamente la semilla".

El exbajista y guitarrista de Almendra, Emilio del Guercio, una de las legendarias bandas formadas por Luis Alberto Spinetta, aseguró que el cantante y compositor "votaría a (Patricia) Bullrich" en las próximas elecciones 2023 y que no estaría de acuerdo con las ideas del peronismo y el kirchnerismo. El músico será precandidato a diputado del Parlasur, organismo parlamentario del Mercosur, justamente en la boleta que encabeza la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y la titular del PRO en actual licencia.

En diálogo con TN, el exbajista, quien dijo haber sido peronista de chico pero luego se fue "apartando", negó rotundamente que Spinetta fuese kirchnerista. "No, no sería kirchnerista. El kirchnerismo tiene como una especie de sustrato, que lo disimula más o menos, que es totalitario. Es muy peligroso eso porque tiene internamente la semilla del fascismo", marcó. Y añadió: "Algunos de los pibes que me insultan, me dicen cosas tremendas... Yo les digo: 'hermano, si estuviéramos en la época del franquismo vos serías un falangista, ¿cómo no te das cuenta de eso?".

El ex Almendra y precandidato de Juntos por el Cambio (JxC) comparó: "Esos procesos históricos que estudiamos en el colegio secundario sobre el nazismo, el franquismo, Mussolini... Quedaron en el tiempo. Pero esa pulsión tanática, como se dice en el mundo de la psicología, está presente en el alma humana y se puede expresar en cualquier momento, bajo otro ropaje. Estoy muy alerta con ese tipo de cosas". Y añadió: "Yo no debería hablar por él, poner la voz de él, pero yo digo que votaría a (Patricia) Bullrich por cosas que conocí. Pero, por ahí no corresponde que yo diga eso".

En los años sesenta y setenta, Del Guercio fue bajista y cantante de Almendra, la mítica banda que lideró Spinetta antes de Pescado Rabioso y considerada uno de los grupos fundacionales del rock argentino. Inmediatamente después, el músico fue miembro fundador de Aquelarre, banda que integró hasta 1977. Sin embargo, más allá de su histórica carrera musical, el bajista fue noticia en los últimos años por sus posturas políticas. En 2019, aseguró que "desde los 17 años" que se considera peronista, pero aclaró que en las elecciones de ese momento no votaría a las candidaturas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"No les creo a quienes se presentan en sus listas", afirmó sobre la fórmula Fernández-Fernández, y calificó al kirchnerismo de "mutación maligna". "En este momento el peronismo no se sabe en qué consiste, es un cuerpo vacío y está representado en este caso por el kirchnerismo, que es una especie de mutación maligna de la política", afirmó.

"En este momento los militantes me están despellejando, me tratan de bobo y de ingenuo. Yo conservo mis ideales", agregó en el contexto de las elecciones presidenciales de hace cuatro años.