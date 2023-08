Elecciones Entre Ríos 2023: el peronismo militó en silencio contra un Frigerio que se muestra confiado

Adán Bahl y Rogelio Frigerio son los favoritos en las PASO que este domingo se llevarán a cabo en la provincia del litoral argentino.

Dos campañas completamente distintas en estas elecciones 2023. Así se vivió la previa de las PASO del 13 de agosto en Entre Ríos, donde se espera nuevamente un voto muy polarizado entre las dos opciones que más apoyos concitan en la provincia: Juntos por Entre Ríos y Más para Entre Ríos. Los primeros juegan con Rogelio Frigerio a la cabeza, mientras que desde el oficialismo confían en la buena imagen de Adán Bahl para no perder la hegemonía que ostentan hace 20 años en la Casa Gris.

Juntos: campaña con bombos, platillos y apoyos nacionales

Hace tres años Frigerio empezó a trabajar en su candidatura para la provincia. En 2021 fue a las urnas para tener un termómetro y le fue bien: ganó por más de 20 puntos, en prácticamente todos los departamentos, y llegó a la Cámara de Diputados junto a dos radicales: Marcela Ántola y Pedro Galimberti. Un lugar que, como bien mencionó oportunamente El Destape, no era del todo su agrado. Hace meses dejó la banca para dedicarse de lleno a la campaña. "A él le gusta estar en el territorio y gestionar, no mezclarse entre más de 250 tipos que discuten a los gritos. No se siente cómodo, lo hizo para medirse y listo", resaltaron desde su círculo de militancia.

La campaña del postulante opositor tuvo sus paréntesis. En enero de este año se recluyó y no salió a recorrer, como si lo hizo a inicios de 2022, playas y fiestas populares. En febrero reactivó y le dio varias vueltas a la provincia. Horas después del cierre de listas hizo un lanzamiento multitudinario en el Club Olimpia de Paraná. Y no paró más. En su maratónico sprint final, recibió la visita y el apoyo de Patricia Bullrich el martes y de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal el miércoles. Hubo escenario, música, carteles, pancartas y bombos.

Rogelio Frigerio junto a Horacio Rodríguez Larreta.

En la coalición logró nada más ni nada menos que el pegado exclusivo con los dos precandidatos presidenciales, desactivando muchísimo las chances de su competidor para la gobernación, Pedro Galimberti, que si no logra el 25% como piso no podrá integrar listas. A su vez, abriendo el juego para que nadie se quede afuera: hay al menos tres precandidatos a la intendencia pegados con él en las cuatro cabeceras más importantes: Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Supo también, a la par, ser apoyado por la dirigencia radical, que incluso aceptó casi en silencio absoluto que una total desconocida como Alicia Aluani fuera su compañera de fórmula. Se trata de una médica de Nogoyá, sin militancia, sin cargo, simpatizante de la UCR, que ahora podría ocupar la Presidencia del Senado y tener a su cargo una gigantesca caja de dinero y contratos. Una demostración, además, de la confianza que se maneja en el entorno del dirigente del PRO.

Frigerio se preocupó en emparentar al gobierno provincial con el nacional, en un concepto global: el kirchnerismo. El exministro del Interior mezcló los problemas de la provincia con la delicada situación que atraviesa del país. Si bien evitó los nombres propios, sí mencionó en más de una ocasión que hoy gobiernan políticos "con privilegios", que deben ser desbancados. "Le decimos a la gente lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué equipo", subrayó en más de una ocasión el precandidato opositor. En su narrativa, Entre Ríos es la "hermana pobre" de la Región Centro, tiene un potencial que no es explotado y está "durmiendo una larga siesta". Entre las propuestas, se destacaron la creación del ingreso por concurso al Estado y la solicitud del reintegro absoluto de la energía generada por la Represa de Salto Grande.

Este jueves, Frigerio cerró su campaña en Concordia. En el principal bastión del peronismo entrerriano y tierra de los últimos tres gobernadores -Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet- fue testigo del último acto previo a las PASO del domingo 13 de agosto. Desde el entorno del postulante le confiaron a El Destape en que confían en un triunfo que consolide los apoyos de 2021. No solo quiere que Juntos por Entre Ríos sea la fuera más elegida, sino que su persona sea la más votada.

Por su parte, Galimberti finalizó su campaña en Chajarí, ciudad donde fue intendente electo y reelecto antes de ser diputado. El dirigente radical apuesta al voto del correligionario más "puro" y apela a la estirpe del centenario partido para no comprar "propuestas enlatadas". El miércoles recibió la visita y el apoyo de Facundo Manes, algo que algunos leyeron como una maniobra para "contener" al precandidato -muy enojado por no poder pegar con los presidenciables- con la presencia de una figura nacional, que asimismo hace días nada más expresó su apoyo a Larreta. No obstante, el neurocientífico se despachó con algunas críticas hacia la postura de la UCR nacional, que avaló el no pegado de Galimberti y lo dejó compitiendo en una situación de desigualdad.

La campaña silenciosa del peronismo

En una sintonía completamente diferente se movió el justicialismo entrerriano con sus aliados, bajo la denominación local de Más para Entre Ríos. La coalición oficialista apuntó a una recorrida intensiva por la provincia, al vínculo directo con actores de la producción, al contacto con la militancia y la dirigencia y al reparto de boletas y propuestas puerta por puerta y casa por casa. Con una impronta que no le es fiel a su mística histórica, el peronismo obvió los actos grandilocuentes, el tradicional bombo, el canto militante y los discursos eufóricos. Desde el primer anillo de confianza de Adán Bahl le aseguraron a El Destape que existe un clima de hastío, que la coyuntura no se presta para grandes actividades y que la campaña silenciosa tuvo como objeto mostrar dos características que son propias no sólo del postulante sino que de que su promotor, el actual mandatario Gustavo Bordet: moderación y austeridad.

Con esa premisa, Bahl centró el último tramo de su travesía por tierras entrerrianas en la costa del Río Uruguay, donde su figura es menos conocida -actualmente es intendente de Paraná- pero donde confía en el empuje de los intendentes y los precandidatos a municipios con un pasado en la gestión y nombres con mucho apoyo. Fuentes de la Casa Gris le aseguraron a este medio que, de acuerdo a sus mediciones, el peronismo puede quedarse con los departamentos Concordia y Uruguay "tranquilamente" y Paraná con menos margen, destacaron. En Gualeguaychú, en tanto, el escenario sería más parejo. En los cálculos oficiales, Bahl se podría acercar al 40% y abrir una nueva expectativa de cara a octubre, ayudado además por la presencia en el cuarto oscuro de Javier Milei, que tiende a atomizar el voto de la centro-derecha.

El gobernador Gustavo Bordet junto a Adán Bahl.

En el discurso, el peronismo intentó consolidar la idea de que su propuesta la encabezan candidatos "de acá", a diferencia de Frigerio, que es exportado desde Buenos Aires aunque hace años tiene dirección en Villa Paranacito, cerca de la capital. En ese marco, además, se enfatizó en la necesidad de continuar con el plan de obras encarado por la Provincia y se puso de relieve el "ordenamiento" de la provincia en lo financiero. En un contexto que no colabora a nivel nacional, asimismo, hubo referencias hacia la confianza de que el gobierno nacional puede torcer favorablemente el rumbo de la economía hacia fin de año y se valoró el aporte de Sergio Massa en el doble traje de ministro de Hacienda y precandidato a la Casa Rosada.

El último escalón antes de las PASO de Bahl y compañía fue justamente en donde Frigerio tiene su casa. En el departamento Islas del Ibicuy, el postulante oficialista recorrió pueblos, entregó la boleta y charló con productores. Ahora se centrará en el operativo de fiscalización para el domingo.