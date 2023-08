En un clima enrarecido, Massa cerró con un mensaje sobre seguridad y trabajo

Sergio Massa emitió un breve mensaje como cierre de campaña en el que alertó sobre cuatro hechos de gravedad ocurridos en las últimas horas. Planteó llevar adelante una propuesta de seguridad que se convierta en política de Estado. Luego, marcó los "dos modelos" de país en disputa a partir de las elecciones del domingo. "Te pido que vayas a votar en defensa propia", sostuvo. Patricia Bullrich apoyó a Horacio Rodríguez Larreta por la represión en el Obelisco que le costó la vida al militante Facundo Molares.

Sergio Massa mencionó cuatro hechos de gravedad ocurridos en las últimas horas en el mensaje que preparó como cierre de campaña, dedicado el primer tramo a las cuestiones de seguridad y, el segundo, a la discusión de los dos modelos de país que comenzarán a dirimirse en las elecciones del domingo, entre el productivo y generador de empleo que propone Unión por la Patria y el del ajuste y recorte de derechos laborables que propondría Juntos por el Cambio. "Te pido que el domingo vayas a votar en defensa propia y en defensa de la patria", concluyó. Respecto a los postulantes de la coalición opositora, después de una campaña que se dijeron de todo, Patricia Bullrich terminó expresando su respaldo a Horacio Rodríguez Larreta por la represión en el Obelisco que le terminó costando la vida al militante Facundo Molares. Hay un punto donde no hay diferencias entre las distintas propuestas opositoras.

"Pareciera que nos gana la incertidumbre", sostuvo Massa en el arranque del mensaje de menos de cinco minutos con el que buscó darle un cierre a una campaña que lo tuvo como protagonista excluyente de parte del oficialismo. El video vino a compensar la cancelación de los últimos actos, en los que la gente menos politizada suele prestar más atención para decidir a qué candidato votar. El mensaje estuvo muy pensado, tanto que se retrasó más de dos horas del horario previsto originalmente. "Estamos siguiendo todo lo que pasa", respondían cerca del ministro y candidato. Massa enumeró cuatro hechos ocurridos en las últimas horas, todos ellos graves.

Al crimen de Morena Domínguez del miércoles en Lanús, que originó la suspensión de todos los actos de cierre de campaña, le siguió otro hecho policial en el Conurbano: el asesinato del cirujano Juan Carlos Cruz en Morón, al que le pegaron un tiro en la cabeza supuestamente para robarle el auto. El vehículo, un Fiat Cronos, fue ubicado luego a 30 cuadras del hecho. Otra situación que llamó la atención fue el corte de vías de trabajadores tercerizados de Ferrocarriles Argentinos, que siguió pese al compromiso de la ministra de Trabajo de recibirlos. El corte de vías provocó la reacción de usuarios que tiraron piedras en estación Constitución y finalmente chocaron con efectivos de la Policía. Los ministros Diego Giuliano y Aníbal Fernández expresaron su contrariedad por los hechos. "¿Hay elecciones el domingo?", ironizó Giuliano.

Pero lo más conmocionante fue lo ocurrido en el Obelisco, donde la Policía de la Ciudad desplegó un brutal operativo represivo contra una pequeña protesta de agrupaciones de izquierda que derivó en la muerte por infarto del fotoperiodista Facundo Molares Shoenfeld, de 47 años, de larga militancia en distintas agrupaciones, al punto que había formado parte de las FARC en Colombia y estuvo detenido en Bolivia luego del golpe de Estado de Jeanine Añez.

Todos estos hechos ocurridos por la tarde obligaron a Massa a realizar modificaciones al mensaje previsto originalmente, retrasando su emisión. En los primeros minutos del mensaje, el candidato recuperó su mensaje tradicional, previo al armado del Frente de Todos, que tenía eje en el combate a la inseguridad. Contó de su experiencia en Tigre y su deseo de extenderlo a todo el país. "Estoy convencido también de que los argentinos queremos vivir en paz y con seguridad. Y esa debe ser una política de Estado que nos debe cruzar a todos" afirmó.

En la segunda parte del breve mensaje retomó el discurso de las últimas semanas, enfocado en una línea de defensa del rol de Estado y en favor de los derechos de los trabajadores y de la recuperación de los salarios. "No somos esa sociedad fracasada de la que hablan ellos. No somos un país de mierda. Somos un país que puede ocupar su lugar en el mundo si tenemos convicción de defensa del interés nacional y de defensa de nuestra patria", afirmó el ministro. Habló de las universidades públicas, de los haberes de los jubilados y del rol de las pymes, tres sectores en riesgo en caso de que el próximo presidente sea de Juntos por el Cambio. "Por eso te pido que el domingo vayas a votar en defensa propia y en defensa de la patria. Y que de acá al domingo transitemos en paz por 40 años de democracia que hemos vivido", cerró.

Lo de Massa fue un acto de prudencia frente a lo que vio en la otra vereda. Luego de una campaña en la que compitieron tenazmente para ver quién posaba de más mano dura, Bullrich no pudo menos que mostrarse del lado de Rodríguez Larreta luego de la represión en el Obelisco. "No tuvo nada que ver", dijo Bullrich, y adjudicó todo a un supuesto plan macabro de las organizaciones sociales para "no perder sus privilegios". "Respaldo completamente el accionar de la policía", había asegurado el jefe de gobierno, que vio la desmedida represión que provocó una muerte como un accionar "con profesionalismo, conteniendo hechos de violencia".