Elecciones 2023: Santiago Kovadloff, el filósofo que Bullrich quiere para ocupar un rol exótico en su gobierno

La incorporación de Santiago Kovadloff a la campaña de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio se dará, en parte, para diferenciar las propuestas de Bullrich con las de Javier Milei.

En su estrategia para diferenciarse de Javier Milei, Patricia Bullrich trabaja en un rol espacial para su potencial Gabinete de ganar las elecciones 2023. No se trata de un ministerio, sino de “una filosofía” que pone el foco en el ser humano. Ese lugar lo ocupará el filósofo y ensayista Santiago Kovadloff. Esta definición, que será presentada la semana que viene, se da en el marco de una segunda campaña donde la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio realizará recorridas por todo el país y en las que buscará un contacto directo con el votante.

La búsqueda del equipo de Bullrich es llegar al ballotage del 19 de noviembre y para ello necesitan no solo retener los más de 2,6 millones de votos que sacó Horacio Rodríguez Larreta en las PASO sino también mantener su perfil duro y evitar así que se le fuguen votos hacia el candidato libertario. Una de las estrategias es instalar que Juntos por el Cambio es el espacio que puede hacer “el cambio posible” y que detrás de ella, a diferencia de Milei, “hay un equipo” con experiencia en gestión como gobernadores, intendentes y legisladores.

Pero como no todo es foto para mostrar músculo político, también se confrontará contra Milei en lo filosófico. "No es Ministerio, no es estructura, es una filosofía. Lo más golpeado en Argentina en los últimos años ha sido el ser humano, la familia argentina. La gente llora, está desesperada, no ve un horizonte y que siente que su país está destruido", profundizó Bullrich en diálogo con Radio Mitre sobre su idea que esbozó en TN el domingo y cuya respuesta se volvió viral.

Desde el búnker bullrichista explicaron a El Destape que no será un proyecto de ley ni un cargo puntual en un organigrama en caso de que la presidenta del PRO en uso de licencia llegue a la Casa Rosada. Se trata de “una idea” que parte de una serie de pensamientos que ella comparte con Kovadloff y que responde a la forma que ellos tienen de concebir la realidad.

“Es una idea ante la brutalidad de Milei que deshumaniza a los humanos, que para él todo tiene precio y dice que va a permitir vender riñones, niños, contaminar los ríos”, detallaron desde el bullrichismo a este medio. “Ante esa idea, lo que se intenta es poner al ser humano en su lugar”, acotaron. Básicamente, lo que quieren reflejar es que lo humano no es mercancía como reflejan las ideas libertarias.

Desde el PRO, valoran a Kovadloff por lo que podría aportar como "referente de la filosofía y de la cultura". Entre los aspectos que destacaron, fuentes del partido señalaron a este medio que "sabe interpretar y poner en palabras" distintos aspectos de la realidad de la Argentina, por lo que "es una persona a la que es bueno tener a mano para hablar, dialogar, hacer el ejercicio de la palabra".

La propuesta será presentada la semana que viene, en una modalidad que aún no está definida pero que podría adoptar la forma de una charla íntima entre ellos dos en la que ahonden en este sistema. Allí se espera que el ensayista cercano y defensor de Juntos por el Cambio le cuente a Bullrich la importancia de encontrar soluciones “a partir de lo humano”.

Bullrich y Kovadloff tienen una relación desde hace años. El ensayista, confeso votante de la ex ministra de Seguridad de Cambiemos, considera a Milei como “una figura mesiánica” que “se impuso al sector que lo votó como una figura ajena a los parámetros de persuasión que se pueden considerar normales en el marco de una democracia”. Respecto a eso, se refirió al mérito que tuvo el libertario de explotar el hartazgo social, de la miseria y la incertidumbre.

Esta idea se va a ver reflejada en los próximos pasos de Bullrich. En este poco más de mes y medio, se irá viendo una candidata “politizada” pero también otra “despolitizada”, explicaron a El Destape. La intención es mostrarla con una agenda en la que aborde temas vinculados a los problemas cotidianos de las personas. En el equipo de campaña que lidera Juan Pablo Arenaza creen que ya pasó una etapa de fotos con dirigentes, que ya se armaron los equipos técnicos y que hasta se anunció a quien será su futuro ministro de Economía, Carlos Melconian.

También habrá de la otra, la más tradicional con recorridas junto a dirigentes o fotos en escenarios con los candidatos a gobernador de la alianza opositora que van a las urnas este mes. Una de ellas es Santa Fe, donde el domingo Maximiliano Pullaro intentará repetir el triunfo en las PASO y consagrarse como el nuevo gobernador de una provincia en la que, junto a Córdoba, Bullrich les prestará especial importancia estas semanas. El 10 de septiembre allí estará para levantarle el brazo al radical aliado de Martín Lousteau y empezar a mostrar fotos victoriosas de cara a las generales.