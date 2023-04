Elecciones 2023: Rossi, sobre su precandidatura a Presidente: "Tengo la vocación"

Tras la decisión del presidente Alberto Fernández de bajarse de su reelección, el Jefe de Gabinete señaló que espera generar "expectativa" con su postulación.

El jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, afirmó que tiene las "ganas" y se siente "capacitado" para encarar una precandidatura a presidente por el Frente de Todos, luego de la decisión de Alberto Fernández de no ir por una reelección en la Casa Rosada. "Tengo la vocación, las ganas, el entusiasmo y la capacidad", avisó.

"Yo he dicho que si el Presidente no era candidato, iba a evaluarlo ¿Esta es en términos de yo como persona? Para nada, yo estoy con ganas, me siento capacitado, fuí dos veces precandidato, en 2015 y 2019, me siento entusiasmado, y no porque reciba muestras de adhesión; tiene que ver esa valoración en que si una potencial candidatura mía despierta expectativas en determinados sectores de la sociedad y del Frente de Todos. Entonces, seguramente eso será lo determinante para tomar una decisión", declaró Rossi en diálogo con El Destape Radio.

Luego, amplió: "Yo lo dije claramente, no es un problema: tengo la vocación, las ganas, el entusiasmo y la capacidad. Siento que todo eso lo tengo y de hace bastante tiempo. Tengo años de experiencia, una edad biológica y política de muchos años. Entonces no es un problema de una aventura personal, tiene que tener un contexto, un volumen, de generar una expectativa en el conjunto de la sociedad y sobre todo en los adherentes del Frente de Todos"

Respecto a cuánto le tomará "esa valoración", el funcionario señaló que entre "una semana" y "una semana y media" debe "tener tomada una decisión en función de esto y lo que recojo de cada una de las provincias y los sectores del Frente de Todos".

Consultado sobre si hay gente que le pide que se presente, Rossi respondió: "Muchos compañeros sí, el Presidente me dijo que posicione esa candidatura, me ha incentivado. Cuando yo dije que en el caso que el Alberto decidiese no sea candidato, antes se lo pregunté a él y me alentó que lo hiciese"

Sobre la eventual presentación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete indicó que "mientras eso siga vigente", en referencia a la decisión de no postularse, "Cristina no es candidata", pero agregó: "Si mañana cambia, lo analizaremos".

Por último, sobre los dichos del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que reclamó que el debate no sea "entre cristinistas contra albertistas", Rossi respondió que él es "un dirigente político que por tantos de militancia política tengo diálogo con todos los sectores". Y cerró: "Algunos me miran raro porque digo que soy un kirchnerista que apoya a Alberto".