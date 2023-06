Elecciones 2023: quien es el banquero con vínculos en el fútbol que eligió Milei para el Senado

El precandidato a presidente de La Libertad Avanza se inclinó por un empresario del sector bancario y con vinculaciones con el fútbol para ocupar un escaño en la Cámara alta por la provincia de Buenos Aires.

De cara a las elecciones 2023, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, definió este martes quién será su primer candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Una vez más tomó la decisión de tomar mano sobre un "outsider" pero que tiene representación dentro de los bancos.

Luego de designar a personas para completar los casilleros en las cabezas de las listas a diputados nacionales en la Ciudad y la Provincia, el libertario eligió a un banquero para que aspire a ocupar un escaño en la Cámara Alta nacional. Se trata de una persona que es reconocida dentro de ADEBA.

El elegido por Milei para el Senado por la Provincia es Juan Ignacio Nápoli, ex director de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) entre 2016 y 2021. En esta entidad ocupa en el presente el cargo de vocal y es titular de Banco de Valores S.A. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina y Magíster en Administración de Activos Financieros por la ESEADE, el precandidato a senador es miembro del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Previamente, fue director Secretario del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. entre 2016 y 2014 e integró el Consejo Directivo y la Comisión de Títulos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en ese mismo periodo.

Además de su vínculo con las entidades bancarias, Nápoli fue candidato a vicepresidente primero de River Plate acompañando a Antonio Caselli en 2013. Actualmente, ocupa el cargo de asesor de la presidencia, tras la llegada de Jorge Brito a la institución "millonaria".

Definiciones y derrotas para Milei

En estas últimas semanas, Milei oficializó a dos economistas liberales como sus candidatos a primer diputados en la Ciudad de Buenos Aires (Diana Mondino) y en la provincia de Buenos Aires (Bertie Benegas Lynch). También anunció que el legislador Ramiro Marra será su aspirante a la Jefatura de Gobierno porteña y al empresario agropecuario Sebastián Etchevehere como su precandidato a gobernador de Entre Ríos. Todavía sigue sin confirmaciones si la boleta para la provincia de Buenos Aires estará el intendendente de Chivilcoy, Guillermo Britos.

El armado de Milei acumuló una nueva derrota, en este caso en Tucumán. El candidato a gobernador, el negacionista Ricardo Bussi, no llegó a los 5 puntos. De esta manera, se suma a otras elecciones provinciales en las que no tuvo buenos resultados como en Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y La Rioja. En esta última fue donde un candidato a gobernador de los libertarios sacó el mejor resultado, con los 15 puntos de Martín Menem. En mayo, Milei anunció que priorizará su proyecto presidencial y no prestará su nombre y su rostro para postulaciones que no garanticen una performance competitiva.