Elecciones 2023 PBA: con Zamora habilitado, cuáles son las 42 internas que tendrá Unión por la Patria

Luego de haber observado mas de 30 listas en toda la provincia, la Junta Electoral partidaria dio vía libre a que otros cinco precandidatos puedan jugar en las PASO del 13 de agosto. Todas las internas.

Tras varias idas y vueltas, la Junta Electoral partida de Unión por la Patria (UP) en provincia de Buenos Aires oficializó la lista de distintos candidatos por el oficialismo que van a internas en las elecciones 2023. Entre ellas, la mayor visibilidad obtuvo, la de Julio Zamora, actual intendente de Tigre. Zamora intentará ir por la reelección dentro de su espacio y competirá contra la presidenta de AySA, Malena Galmarini, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto. San Martín, Hurlingham, La Matanza, Moreno y Navarro son algunos de los diez municipios gobernados por Unión por la Patria que tendrán internas. En total, serán 42 las internas bonaerenses a intendente de Unión por la Patria.

La resolución 13 de la Junta Electoral se publicó pasado el mediodía de sábado, horas después de que la propia Galmarini pidiera a través de sus cuentas oficiales a la Junta Electoral de Unión por la Patria que “autorice la candidatura y competencia del Intendente, porque nuestros vecinos de Tigre, que quieren más para su futuro, son los que tienen el derecho de elegir”.

Además de la lista oficializada Zamora, la junta partidaria habilitó las boletas de “de los distritos de Lanús (3ra sección electoral) en cabezada por Víctor De Gennaro; La Plata (8va sección electoral) encabezada por Luis Federico Arias; Bragado (4ta Sección Electoral) encabezada por Mariano Marini; y Chacabuco encabezada por Martín Carnaghi (4ta Sección Electoral)”.

Vale recordar que la semana pasada, la Junta Electoral partida de Unión por la Patria (UP) observó 31 listas de diferentes distritos bonaerenses por “falta de avales” y/o documentación incompleta.

Las internas de UP a intendente

Además de Tigre, en San Martín, el intendente interino Fernando Moreira, que conduce el municipio desde diciembre 2019 cuando Gabriel Katopodis fue convocado por el presidente Alberto Fernández al Ministerio de Obras Públicas, se enfrentará con el diputado nacional y dirigente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso.

En Hurlingham, el cruce tendrá como protagonistas al intendente Juan Zabaleta, que volvió al municipio en octubre tras conducir el Ministerio de Desarrollo Social de la nación, y a quien fuera su interino durante esa gestión, el concejal de la agrupación La Cámpora, Damián Selci.

El jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, también deberá superar la interna para revalidar su mandato en octubre. Deberá confrontar con la diputada provincial bonaerense y dirigente del movimiento Evita, Patricia "Colo" Cubría.

No tuvo la misma suerte la lista encabezada por la ex diputada, actual directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social, María Laura Ramírez, quien "no cumplió con la cantidad de avales necesarios para competir", según estableció la Junta Electoral de UP.

En Moreno, la intendenta y referenta del Movimiento Evita, Mariel Fernández, deberá afrontar también una competencia interna ante el concejal del Frente Renovador (FR) Damián Contreras y el dirigente peronista local Osvaldo Balán.

En Navarro, el cruce será entre el intendente interino Facundo Diz, quien conduce el distrito en reemplazo del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y el dirigente Gastón Tieri, cuya precandidatura fue anunciada por redes sociales por el funcionario nacional.

En Zárate, Leandro Matilla y Pablo Gimenez no cumplieron con los avales. Las dos listas que quedaron en juego son las de Agustina Propatto, actual diputada provincial y pareja de Sergio Berni; y la de Osvaldo Cáffaro, actual intendente.

En 25 de Mayo, el actual intendente Hernán Ralinqueo irá a una interna contra Sebastián Gómez.

En La Costa, el actual intendente de UP, Cristian Cardozo, no va por la reelección y en su lugar irá un aliado, Juan Pablo de Jesús. Quien supo conducir los destinos de esa ciudad entre 2017 y 2019 competirá contra Guillermo Favale y Martín Poustis.

Y en Mar Chiquita, Jorge Paredi termina su mandato y en la interna oficialista competirán Marcelo Sosa y Walter Wischnivetzky.

Cómo quedaron los distritos en donde la Junta Electoral hizo observaciones

En la primera sección electoral, en Ituzaingó, Natalia Peluso fue observada por “falta de avales”, por lo que Pablo Descalzo, hijo del actual intendente Alberto Descalzo será el único candidato.

En José C. Paz, Rodrigo Barrio no podrá participar por “avales insuficientes”. Mario Ishii será nuevamente el candidato de UP. La interna de San Miguel tendrá 4 de las 7 listas presentadas, ya que Armando Bruno, Fernando Rey y Maria del Carmen Flores fueron dadas de bajas. Quedaron en juego las de Carlos Mayal, Humberto Fernández, Juanjo Castro y Rolando Pérez.

En el conurbano bonaerense, tercera sección, bajaron la lista de Maria Laura Ramirez en La Matanza por “avales insuficientes”, “lista incompleta” y “presentaciones de renuncias”. Hasta ahora no hubo modificaciones al respecto. Las PASO allí serán terne el actual intendente Fernando Espinoza y Patricia “Colo” Cubría, del Movimiento Evita.

En Lanús, Victor de Gennaro finalmente podrá competir. Se sumará a las listas de Julián Álvarez, Agustín Balladares y Nicolas Russo. En Quilmes, Mayra Mendoza, por ahora, no tendrá competidores ya que Gabriel Berrozpe fue observado.

En Esteban Echeverria observaron dos listas: la de Juan Cruz San Martín y la de Pablo Monserrat. Así, Fernando Gray, actual intendente será el candidato de UP y buscará la reelección.

Finalmente, la lista de Agustín Celi en Berisso también fue dada de baja por “avales insuficientes”. El jefe comunal, Fabian Cagliardi buscará conseguir su segundo mandato. En Punta indio, Matias Thea quedó fuera por las mismas observaciones, por lo que David Angueira, actual intendente, será el único candidato.

La capital de la provincia, la ciudad de La Plata, la boleta del ex juez Federico Arias podrá competir. Se sumará a las 4 listas más de cara a las PASO que son las de Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense; la de Paula Lambertini, Gastón Castagneto y Guillermo Escudero.

La costa bonaerense, representada en la quinta sección electoral tuvo bajas en cuatro ciudades. En Necochea, Luis Lescano Davico no podrá participar por tener “avales insuficientes”. Sin embargo en las PASO quedaron otras tres listas más: la de Marcelo Rivero, Mauro Velázquez, y Daniel López. En Tandil, Jorge Coronel tiene “avales insuficientes”, y su documentación estaba “incompleta”. Allí quedó en pie la boleta de Rogelio Iparraguirre.

Por otra parte, en General Alvarado, Paulo Tilaro, también tiene “avales insuficientes” y además su lista quedó “incompleta por renuncias”. El dirigente no irá a elecciones. Quien sí lo hará será Sebastián Ianantuony. Lo mismo pasará en General Guido, en donde Eduardo Bertolotti no logró conseguir los “avales” correspondientes. Carlos Humberto Ochoa será el candidato de UP.

En el centro de la provincia de Buenos Aires está la séptima sección electoral. En 25 de Mayo, Tapalqué y Roque Perez se observaron listas por “avales insuficientes”. En el primer distrito mencionado el caso es el de Gabriel Blanco. De esta manera se perfila como candidato ganador Hernán Ralinqueo, actual intendente de 25 de Mayo. El Jefe comunal irá a una interna contra Sebastián Gómez.

Juan José Benavente tenía “avales insuficientes” y quedó fuera de juego en Tapalqué. La lista única de esa ciudad será la de Gustavo Cocconi. Finalmente Maximiliano Sciani tampoco dará pelea en Roque Perez, y la única boleta será la de José Luis Horna.

La segunda sección electoral, que encabeza Sergio Berni en el cargo de senadores provinciales, tuvo 4 observaciones en tres ciudades. Además de Zárate, mencionada anteriormente, en Ramallo, Rosa Nieve de Nevi quedó fuera de juego. Las PASO serán terne dos candidatos: Mauro Poletti y Mayra Ricciardelli. En Rojas ocurrió lo mismo con Silvina Chehin Lahad, quien no competirá. En dicha ciudad Unión por la Patria tendrá dos candidatos más en carrera: Ricardo Rivolta y Carlos Salinas.

En Bragado, Chivilcoy y Chacabuco - ciudades de la cuarta sección electoral - también habrá PASO. En el primer distrito competirán Jorge Fernández, Sergio Barenghi y Sergio Broggi. En Chivilcoy, la lista de Patricia Magnino también fue dada de baja por “avales insuficientes”. Allí irá Maria Alonso Constanza como única lista. En Chacabuco, Martín Carnaghi podrá competir e irá a PASO contra la de Dario Golia.

Finalmente en la sexta sección electoral, centro-sur de la provincia de Buenos Aires se observaron dos listas. En Adolfo Alsina, Ernesto Martínez fue dado de baja, por lo que quedarán tres candidatos en carrera: Néstor Coline, Fabio Fernández y Roberto Fernández. En Coronel Suárez, Flavio Diez también quedó fuera de carrera. De esta manera la lista de UP que quedó es la Ricardo Moccero.

Todos los candidatos a intendente de Unión por la Patria

Todos los candidatos a intendente de Unión por la Patria by EL DESTAPE on Scribd