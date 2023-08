Elecciones 2023: Milei encara la última semana de campaña con preocupación por el ausentismo y los números provinciales

El precandidato a Presidente de La Libertad Avanza estará por Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, donde cerrará su campaña el lunes. Espera tener una importante asistencia de militantes libertarios.

El precandidato a presidente de La Libertad Avanza Javier Milei encara su última semana de campaña previa a las PASO, tras un sabor agridulce de los comicios en Chubut y con la preocupación por el impacto del ausentismo en sus posibles resultados en las elecciones 2023. Antes de la veda electoral, el motorhome de Milei rumbeará hacia dos territorios con electorados de voto conservador: la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

El líder libertario tiene fechado para el lunes 7 a las 19 el acto de cierre en el estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo. Si bien se espera que el precandidato a Presidente esté a cargo del cierre, también hará uso de la palabra la precandidata a vicepresidenta, la negacionista Victoria Villarruel.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El estadio tiene una capacidad de 15 mil personas, aunque desde el entorno del libertario no quisieron dar precisiones sobre las expectativas de convocatoria. Una fuente libertaria con base en la provincia de Buenos Aires aventuró ante El Destape una convocatoria de "9 mil personas", aunque reconoció que a "muchos se les hace difícil llegar" a la capital nacional.

Otra voz bonaerense señaló que hay "30 mil inscriptos". También se destacó que dirigentes como el precandidato a jefe de Gobierno, Ramiro Marra, y el diputado provincial Nahuel Sotelo "van a movilizar". "No confirmo que se pueda llenar, pero puede ser un acto muy interesante", aventuraron.

El bunker donde se esperarán los resultados de las PASO se confirmará la semana que viene. Allí también se aguardará por la elección porteña, en la competirá Marra. Más allá de esto, el aspirante a mandatario capitalino tendrá su acto de cierre de campaña el jueves, que será realizado de manera virtual.

El Movistar Arena también será la sede que usará la postulante a la gobernación bonaerense, Carolina Píparo, como cierre de campaña. De todos modos, desde las filas de Milei habían adelantado que, pese a que este acto se hace casi seis días antes del cierre establecido por ley, el libertario puede llegar a encabezar otras actividades.

Chubut, ausentismo y encuestas

La anteúltima semana de campaña de Milei comenzó con el tercer lugar de su candidato a gobernador de Chubut César Treffinger, que obtuvo un 13,18%; una cifra levemente más baja que en su participación de 2021, en la que rondó los 15 puntos.

Los postulantes que respaldan al economista antiestado- y contaron con el apoyo de la estructura libertaria- el techo lo sigue conservando Adrián Menem en La Rioja con 16%, mientras que el piso es el negacionista Ricardo Bussi en Tucumán con 3%.

Milei hizo presencia en Chubut en marzo. Mientras su candidato cerraba su campaña para la gobernación, el libertario optó por recorrer la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Desde el entorno del libertario no hicieron comentarios sobre la performance del empresario chubutense. "Tratamos de no involucrarnos", dijo a El Destape una fuente que sigue de cerca el armado nacional.

Días después, en declaraciones a Crónica TV, Milei afirmó que estaban "muy contentos" con el trabajo realizado en con Treffinger e incluso, aventuró: "Si la elección hubiese estado desdoblada, ganabamos Chubut". Como sea, el ex candidato a gobernador ya mutó para su siguiente postulación, a diputado nacional, en la que irá colgado de su boleta presidencial.

La elección de Chubut encendió una alarma en todas las fuerzas políticas, por la alta cifra de ausentismo. En diálogo con El Destape Radio, la titular de la consultora Trespuntozero, Shila Vilker, alertó sobre el impacto del ausentismo en el potencial caudal electoral del líder libertario.

En ese marco, explicó que el votante del economista "es un perfil de elector muy particular, que presentaba una preferencia en el escenario electoral, dicen que prefieren a Milei, pero si se les pregunta si van a ir a votar, te dicen que no o que probablemente no".

Esta semana, además, Milei lanzó un nuevo spot de cara a los comicios, que estuvo acompañado de una movida de redes sociales de sus dirigentes instando a ir a votar. "Esta vez, no te quedes en casa", sintetizó el anuncio, que se agregó al hashtag #NoTeQuedesEnCasa.

Fuentes al tanto del armado nacional de LLA, señalaron a El Destape que la búsqueda de llamar al electorado a concurrir a las urnas responde a "lo que está pasando en las provincias" y dieron a entender que "podría ser" que el ausentismo impacte en el electorado propio. "Hay mucho ausentismo en cada elección. De ese modo se está canalizando en el interior el enojo con la política", señaló otra voz del entorno de Milei.

El entorno de Milei afirma mostrarse refractario a las encuestas. "No las miramos, se equivocan siempre", señaló una voz. Sin embargo, con el correr de los sondeos posteriores al cierre de lista se desdibujaron los escenarios que daban al libertario como el precandidato más votado en las PASO y uno de los integrantes de tres tercios.

En definitiva, las últimas encuestas dan a Milei con cifras que van del 14% (Universidad de San Andrés), hasta el 24,5% (Zuban Córdoba). En el medio aparecen: 16,7% (Circuitos), 17,8% (Analogías), 17,9% (Giacobbe y Asociados),18,1%(Observatorio de la Universidad de La Matanza),18,40% (Clivajes), 19,1% (Proyección), 19,5% (Federico González y Asociados), 20,1% (Atlas Intel), 20,3% (CB Consultora), 22% (Opina Argentina).