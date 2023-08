Ausentismo en las PASO: el escenario que perjudicaría a Milei y pone en alerta a su equipo de campaña

Consultores adivierten sobre el impacto que pueda tener la ausencia de los electores en el caudal de voto del precandidato a presidente de La Libertad Avanza. Cuál es la estrategia que impulsaron en las filas libertarias.

De cara a las elecciones 2023, la posibilidad del ausentismo en el electorado se presenta como una señal de alarma en las filas de la precandidatura a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. En diálogo con El Destape Radio, la titular de la consultora Trespuntozero, Shila Vilker, observó que "como tendencia, hoy hay una escena de baja participación" en las elecciones, tras los comicios de Chubut este domingo y en otras jurisdicciones en lo que va del año. Sin embargo, alertó sobre el impacto del ausentismo en el potencial caudal electoral del líder libertario.

"La figura que más personas que dicen que van a elegir, pero que dicen que no van a ir a votar, es Milei. Cuando se le pregunta si van a ir a votar a las PASO, dicen que no", graficó Vilker, cuyos guarismos sobre las elecciones en Chubut estuvieron cerca de los resultados.

En ese marco, explicó que el votante del economista "es un perfil de elector muy particular, que presentaba una preferencia en el escenario electoral, dicen que prefieren a Milei, pero si se les pregunta si van a ir a votar, te dicen que no o que probablemente no".

"Un segmento importante de los electores de Milei son personas que tienen grandes dificultades para realizar su voto. Se presenta una intención de voto que después es de difícil realización, porque ese mismo elector, que tiene preferencia por un candidato, que es un antisistema, pero tampoco tiene un gran incentivo para ir a las urnas", explicó.

Sobre las mediciones del precandidato que propone la minimización del estado y desregulación de la economía, Vilker señaló que rondan los "20 puntos", pero "sin la proyección de blancos e indecisos".

"Ahora esta semana está mas estable, había tenido un período de crecimiento. Y en este tiempo lo tuvimos bajando", explicó la consultora, que volvió a insistir en la pregunta: "¿Su electorado va a ir a votar o no?".

Milei, contra el ausentismo

Curiosamente, Milei lanzó hoy otro spot electoral, pero junto con este, él y dirigentes de su fuerza hicieron énfasis en pedirle al elector que vaya a votar. "Esta vez, no te quedes en casa", sintetizó el anuncio en redes sociales.

"Nunca vamos a salir adelante con los mismos de siempre. Con matices pero todos defienden un mismo modelo", afirmó, para enumerar a los precandidatos Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich como "protagonistas del fracaso argentino de las últimas décadas" y "son la generación del 2001. Son los que pedimos a gritos que se vayan y se quedaron todos".

"Sé que tengo mil falencias. Se que a muchos les da miedo el cambio. Pero si no cambiamos el único destino posible es ser la villa miseria más grande del mundo. Por eso te quiero pedir que el 13/8 vayas a votar. Le digas a tus amigos que vayan a votar. Le pidas a tu madre que se anime al cambio. Es la única chance que tenemos de ser un país próspero. Argentina tiene futuro. Pero solo si ese futuro es liberal", expresó el libertario, que al igual que sus dirigentes comenzaron a difundir el hashtag:#NoTeQuedesEnCasa

Por otra parte, en el spot electoral, Milei planteó: "Esta elección no trata de mí, sino de vos. Se trata de si queremos seguir por este rumbo, que hace décadas nos conduce al fracaso o si queremos hacer algo distinto".

"No te quiero pedir el voto para que me des el poder a mí, sino para devolvertelo a vos, para que puedas ser el arquitecto de tu propio destino", explicó. En ese marco, el diputado nacional y precandidato a presidente afirmó que "los políticos no van a cambiar, los únicos que pueden son los argentinos de bien, votando por algo diferente".

"El futuro de la Argentina está en tus manos", señaló Milei, que cerró con el slogan de la campaña: "Punto y aparte". Al inicio del anuncio, el precandidato volvió a la linea light del primer spot, lejos de los gritos y descalificaciones que hace en actos y entrevistas: "Se que a veces parezco demasiado apasionado y que a muchos de ustedes no les gusta", expresó.

Fuentes al tanto del armado nacional de LLA, señalaron a El Destape que la búsqueda de llamar al electorado a concurrir a las urnas responde a "lo que está pasando en las provincias" y dieron a entender que "podría ser" que el ausentismo impacte en el electorado propio. "Hay mucho ausentismo en cada elección. De ese modo se está canalizando en el interior el enojo con la política", señaló otra voz del entorno de Milei.